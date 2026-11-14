Corte - La passerelle du Russulinu emportée par la crue du 12 novembre

Décidément Corte n’en finit pas de payer les conséquences des crues répétées. Entre le pont de Baliri emporté le 5 novembre 2023, celui de Tragone deux jours plus tôt, la destruction de la route de la vallée de la Restonica conduisant jusqu’aux bergeries des Gruttelle via les lacs du Melu et Capitellu, le mois de novembre fait encore parler de lui.





Mur d'enrochement en partie détruit

Avec une hauteur de crue enregistrée à 9,40 mètres, et donc un nouveau record pour le Tavignani, ce jeudi 12 novembre a également causé des dégâts sur le mur d’enrochement juste en amont du pont Diunisu. Une large partie de celui-ci a été détruit, mettant même en danger le garage Renault, la société Siligom ainsi que l’habitation de la famille Venturini. Dans le cadre du GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) une réunion d’urgence devrait avoir lieu en mairie dans le courant de la semaine prochaine pour prendre les décisions qui s’imposent.



Passerelle emportée

Ce samedi matin, le maire, le Dr Xavier Poli, a également effectué une reconnaissance en hélicoptère dans la vallée du Tavignani. Il était accompagné de la préfète de la Haute-Corse, Véronique Deprez-Boudier. A cette occasion ils ont pu constater que la passerelle du Russulinu, située à 6 kilomètres de Corte, avait été emportée. Cette passerelle, construite il y a une trentaine d’années, permettait de franchir le Tavignani pour se rendre au refuge de la Sega, au lac du Ninu, mais également situé au cœur du sentier Mare à Mare. Une passerelle qui avait remplacé le pont de singe et construite par le Parc Naturel Régional de la Corse un peu plus en aval et plus en hauteur que la précédente pour éviter qu’elle ne soit emportée par la crue.

Malheureusement, face aux éléments déchaînés de ce jeudi, elle n’a pas résisté. « Après avoir constaté que la passerelle avait été emporté, j’ai prévenu le président du PNRC. Une réunion de travail se tiendra la semaine prochaine afin d’échanger sur les suites à donner », a précisé Xavier Poli.





Baliri : réouverture du pont aux véhicules légers

Ce samedi également, un expert de la société Argos Infra s’est rendu à Corte pour examiner le pont de Baliri qui a subi quelques dégâts lors de la crue de jeudi dernier. Dans son rapport, l’expert souligne qu’il n’y a pas « d’altération significative apparente de la capacité portante du tablier, ni de signe apparent de déstabilisation des culées* ». L’expert estime ainsi qu’une remise en circulation du provisoire pont est envisageable.

Dans un arrêté pris en fin de journée, le maire, Xavier Poli, autorise donc la réouverture du pont à la circulation pour « les véhicules légers dont le poids total est inférieur ou égal à 3,5 Tonnes dès la mise en place de la signalisation réglementaire. La circulation des poids lourds reste interdite jusqu’à nouvel ordre, dans l’attente de vérifications supplémentaires ».





Éboulement

Mais de nouveaux dégâts ont été constatés dans la vallée de la Restonica où une partie de la route, en amont du camping de Tuani, a été emportée suite à un impressionnant éboulement. L’accès est donc interdit à la circulation depuis Tuani. Le service des routes de la Collectivité de Corse devra se pencher rapidement sur ce problème pour ne pas impacter la circulation des navettes dès le mois de mai et compromettre davantage encore la saison touristique !



---

*Structure située sur la rive qui supporte le poids du tablier ou la poussée de la voûte, assurant ainsi la solidité de l'ouvrage en diffusant les efforts sur le sol.

