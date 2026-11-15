« Il ne faut pas avoir peur de se tromper » : avec Imparà Insemi, Michaël Andreani veut faire vivre la langue corse

Si sa voix est déjà familière aux auditeurs corses derrière un micro de radio, c’est désormais aussi sur les écrans de téléphone que l’on peut retrouver Michaël Andreani. Depuis mars dernier, l’animateur de 36 ans partage des vidéos pour apprendre le corse. Une langue qui l’accompagne depuis toujours. « J’ai toujours eu un attachement très profond à la langue corse. J’ai été élevé et j’ai baigné dans cet univers-là, notamment avec mes parents et ma grand-mère », raconte-t-il.



Après une licence de corse à Corte, il a également enseigné en tant qu’intervenant pendant deux ans dans une école primaire d’Ajaccio : « Au-delà d’enseigner le corse, c’était aussi l’apprentissage de la pédagogie, de comment l’enseigner. Aujourd’hui, cette expérience m’aide beaucoup dans la volonté de vulgariser la langue auprès du grand public. »



L’idée d’« Imparà Insemi » lui vient presque sur un coup de tête, un dimanche matin de mars 2026. « Je trouvais qu’il n’y avait pas beaucoup de vidéos qui permettaient aux gens de se rapprocher du corse de manière simple, ludique et surtout dirigée vers les débutants. » Il se lance avec une première leçon consacrée à la prononciation du mot « Bonghjornu ». Publiée le 30 mars, elle cumule aujourd’hui 327 000 vues sur Instagram. Un moyen de faire entrer la langue corse dans les usages des nouvelles générations.



Décomplexer l’apprentissage



Dans ses vidéos, Michaël Andreani mise sur des phrases simples et des situations familières : un échange à l’aéroport, une visite chez le médecin ou une conversation au marché. Les contenus abordent aussi la prononciation, les conjugaisons, les jours et les saisons : « On cherche des mots et des concepts simples, des dialogues de tous les jours. Et puis, crescendo, on va augmenter le niveau. »



Mais au-delà des leçons, c’est surtout un message qu’il souhaite faire passer : ne pas avoir peur de se tromper. Une conviction renforcée par les réactions suscitées par une vidéo autour de cette question : peut-on être Corse sans parler corse ? « Beaucoup de gens ont témoigné. Et effectivement, ce qui revient le plus, c’est la peur de se tromper. On est face à une langue qui est sacralisée, tel un objet de musée que l’on n’ose pas toucher et qu’on a peur de dénaturer », explique l’animateur.