U tempu in Corsica
Temps nuageux marqué par des éclaircies et par des averses parfois orageuses sur la côte Ouest : la journée sera agitée sur le plan météorologique. Les températures maximales atteignent localement 21 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Thierry Esteve)