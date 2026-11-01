Bastia : Pourquoi le conseil municipal n’est-il pas diffusé en direct sur internet ?

La diffusion du conseil municipal de Bastia en direct sur internet s’est une nouvelle fois invitée dans les débats ce jeudi 12 novembre. La question n’était pas à l’ordre du jour, elle a été posée en début de séance par Nicolas Battini, leader du groupe d’opposition Populu di Bastia. Si, sur l’île, de nombreuses communes comme Ajaccio, ou encore la Communauté d’Agglomération de Bastia, permettent à leurs administrés de suivre les débats en direct, ce n’est pas le cas pour les séances de la plus grande ville de Haute-Corse. Les Bastiais doivent impérativement être présents dans les gradins de la salle du conseil pour y assister.



Nicolas Battini, qui n’en est pas à sa première demande sur le sujet, auquel il souhaiterait rajouter une traduction français-corse, dit « ne pas comprendre les difficultés », demandant « une clarification sur la question, sa mise en place et les coûts », se disant « étonné d’être dans cette situation après deux mandatures ». Lançant au passage une pique au maire de Bastia sur la fameuse « maison de cristal ».



Si, pour Gilles Simeoni, la porte du conseil municipal reste ouverte, il s’est expliqué sur la situation : « Ce sont des investissements qui représentent quelque chose d’important. On va chercher à faire pour le mieux et à faire le plus rapidement possible », avant de laisser la parole à Pasquale Castellani, son adjoint à la langue corse : « Sur la diffusion, il faut faire une étude, mais on veut adapter la diffusion. Nous voulons aussi doter l’institution d’un système de traduction immédiate. Une solution automatique. »



L’élu évoque aussi la mise en place d’un système plus large et pas cantonné au seul conseil municipal, qui pourrait également servir pour des conférences : « Pour l’instant, ça n’existe pas. Un travail en cours de maturation, on est en contact avec des personnes qui travaillent sur ce type de système. On nous parle d’une solution d’ici deux ou trois mois aux alentours des 20 000 euros. »



Le rendez-vous est pris, l’opposition ne manquera pas l’occasion de faire savoir s’il est manqué.