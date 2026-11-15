La recherche internationale sur les agrumes se donne rendez-vous en Corse du 17 au 19 novembre

La rédaction le Dimanche 15 Novembre 2026 à 10:49

Du 17 au 19 novembre 2026, la Corse accueillera le 5e Symposium international sur les biotechnologies des agrumes. Une centaine de scientifiques venus de 18 pays et de cinq continents se retrouveront à Biguglia et dans la plaine orientale pour échanger sur les avancées de la recherche et les défis auxquels fait face la filière agrumicole.