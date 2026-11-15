La recherche internationale sur les agrumes se donne rendez-vous en Corse du 17 au 19 novembre

Le choix de la Corse pour accueillir cette rencontre internationale souligne la place de l’île dans la recherche sur les agrumes et l’importance de sa filière de production, notamment autour de la Clémentine de Corse IGP.
Organisé sous l’égide de la Société internationale de la science horticole (ISHS) et piloté depuis la Corse par l’INRAE, ce rendez-vous scientifique réunira des spécialistes de la génétique et des biotechnologies des agrumes.
Les conférences se dérouleront les 17 et 18 novembre à l’U Spaziu Carlu Rocchi, à Biguglia. Les échanges porteront notamment sur la diversité génétique des agrumes, l’amélioration des variétés, leur résistance aux maladies et leur adaptation aux changements climatiques.
L’objectif est de mieux comprendre les caractéristiques de ces plantes pour accompagner le développement de variétés capables de répondre aux enjeux sanitaires, agricoles et environnementaux de demain.
La filière agrumicole corse au cœur des échanges
Le choix de la Corse pour accueillir cette rencontre internationale souligne la place de l’île dans la recherche sur les agrumes et l’importance de sa filière de production, notamment autour de la Clémentine de Corse IGP.
Le 19 novembre, les participants se rendront dans la plaine orientale pour découvrir les activités des professionnels de la filière, depuis le conditionnement des fruits jusqu’à leur transformation et leur valorisation.
Cette journée comprendra également une visite du Centre de ressources biologiques Citrus de l’INRAE, à San Giuliano. Géré conjointement avec le CIRAD, ce centre abrite l’une des collections d’agrumes les plus riches au monde. Il joue un rôle dans la conservation de la diversité génétique et la recherche de nouvelles caractéristiques utiles à l’amélioration des variétés.
Coordonné sur le plan scientifique par François Luro, chercheur INRAE au Centre de Corse, ce symposium permettra de renforcer les échanges entre chercheurs internationaux et acteurs de la filière insulaire.
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Cette manifestation scientifique est réservée aux participants inscrits et n’est pas ouverte au grand public.
Informations complémentaires : https://citrusbiotech2026.symposium.inrae.fr
Les conférences se dérouleront les 17 et 18 novembre à l’U Spaziu Carlu Rocchi, à Biguglia. Les échanges porteront notamment sur la diversité génétique des agrumes, l’amélioration des variétés, leur résistance aux maladies et leur adaptation aux changements climatiques.
L’objectif est de mieux comprendre les caractéristiques de ces plantes pour accompagner le développement de variétés capables de répondre aux enjeux sanitaires, agricoles et environnementaux de demain.
La filière agrumicole corse au cœur des échanges
Le choix de la Corse pour accueillir cette rencontre internationale souligne la place de l’île dans la recherche sur les agrumes et l’importance de sa filière de production, notamment autour de la Clémentine de Corse IGP.
Le 19 novembre, les participants se rendront dans la plaine orientale pour découvrir les activités des professionnels de la filière, depuis le conditionnement des fruits jusqu’à leur transformation et leur valorisation.
Cette journée comprendra également une visite du Centre de ressources biologiques Citrus de l’INRAE, à San Giuliano. Géré conjointement avec le CIRAD, ce centre abrite l’une des collections d’agrumes les plus riches au monde. Il joue un rôle dans la conservation de la diversité génétique et la recherche de nouvelles caractéristiques utiles à l’amélioration des variétés.
Coordonné sur le plan scientifique par François Luro, chercheur INRAE au Centre de Corse, ce symposium permettra de renforcer les échanges entre chercheurs internationaux et acteurs de la filière insulaire.
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Cette manifestation scientifique est réservée aux participants inscrits et n’est pas ouverte au grand public.
Informations complémentaires : https://citrusbiotech2026.symposium.inrae.fr