Bastia - Quand "L'Arsenale" se pare de bleu…

« Notre collectif, e cumete, les comètes, est récent » explique Marie-Jo, artiste photographe. « On s’est rencontrés lors d’une exposition de Rita Scaglia, une photographe mondialement connue, à Rogliano dans le Cap Corse. On s’est revus plusieurs fois à l’occasion d’autres expositions et on a décidé de créer ce collectif d’artistes aux univers différents, d’horizons différents puisque venant de Balagne, de la région bastiaise, du Cap Corse, de Castagniccia ».





Après une première exposition, « Morsigli'Arte », réalisée en collaboration avec l'association Morsiglia Patrimoine, à Stanti, dans le Cap Corse, voici leur première exposition publique à Bastia. A cette occasion nos artistes ont paré de bleu les salles de L’Arsenale pour des créations originales. « Le bleu a été une évidence pour nous. Le bleu du ciel, de la mer, le bleu de Corse. Chaque artiste s'en empare à sa manière, avec sa sensibilité, ses matières, ses techniques et son imaginaire. On y retrouve bien sûr le bleu des paysages corses, mais aussi des bleus plus inattendus, plus intimes, parfois abstraits. Chacune et chacun, car nous comptons un homme dans notre univers, exprime sa conception du bleu, une couleur qui fait lien et une diversité qui fait notre richesse. » souligne Arte-MJ de son nom d’artiste.





Dans les trois salles lumineuses de la galerie nos comètes rivalisent d’éclats. « Nous nous sommes surnommés E cumete car chacune et chacun possède sa propre trajectoire mais nous travaillons en constellation » déclare Isabelle Massé, la trésorière du collectif. Une exposition collective autour d’une couleur, d’un territoire et de la multiplicité des regards qu’ils inspirent. « Les pratiques se croisent, les univers se répondent, les œuvres dialoguent. Le bleu circule d’une pièce à l’autre, tantôt familier, tantôt inattendu. Celui de la mer, du ciel, des paysages corses, mais aussi celui des imaginaires, des matières et des expériences singulières car le bleu n’est pas qu’une couleur. C’est aussi une manière de regarder, de ressentir, de raconter » commente Cécile Zawieja, dont les poissons, échantillons des poissons de Corse, façonnés à base de matériaux issus du recyclage, voiles de bateau de course et filets de pêche désaffectés, ornent le plafond de la grande salle.





Une expo interactive aussi car le public peut écrire son ressenti sur un « astéroïde bizarroïde » dans un coin de la 1ère salle. L’association réunit des artistes corses, ou travaillant sur l’île, aux pratiques et aux sensibilités différentes certes mais autour d’une envie commune : faire circuler les œuvres, provoquer des rencontres et investir de nouveaux espaces. Car tels ces astres vagabonds du firmament, nos artistes ont bien l’intention de revenir périodiquement dans le ciel culturel de Corse, voire, pourquoi pas, allonger l’orbite pour atteindre le continent. Ce qui ne constitue non pas des plans sur la... comète, mais des plans bien réalisables au vu des talents exposés.