Bastia : à Montesoro, les élèves donnent envie de découvrir l’Europe avec Erasmus+

De la Norvège au Portugal, en passant par l’Irlande, l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique et la Roumanie : l’Europe était à l’honneur, lundi 9 novembre, à la cité scolaire de Montesoro, à Bastia.

À l’occasion des Erasmus Days, le lycée professionnel Fred-Scamaroni, le lycée général et technologique Paul-Vincensini et le GRETA ont uni leurs efforts pour présenter les possibilités de mobilité offertes aux élèves et aux étudiants.





Des élèves devenus ambassadeurs de l’Europe

Au cœur de cette journée, sept stands consacrés aux pays partenaires, animés par des élèves ayant eux-mêmes participé à des séjours Erasmus+. Ils y ont raconté leur quotidien à l’étranger, leurs découvertes culturelles, les difficultés rencontrées et les amitiés nouées.

Jeux linguistiques, quiz sur les traditions et la gastronomie, défis autour de l’Europe : les animations préparées par les élèves ont permis aux visiteurs de découvrir autrement les pays représentés.

Des espaces d’information présentaient également les possibilités de stages et d’échanges à l’étranger, du lycée jusqu’au BTS.





Organisée avec le soutien notamment d’Europe Direct Corsica, cette journée avait un objectif : encourager de nouveaux jeunes à tenter l’expérience.

Et si, parmi les élèves venus simplement découvrir les stands, se trouvaient déjà les prochains voyageurs Erasmus ? Après avoir écouté leurs camarades raconter leurs aventures, certains pourraient bien avoir envie, à leur tour, de boucler leur valise.