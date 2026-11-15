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Coupe de France : Furiani-Agliani s’impose 4-1 à Nesle et se qualifie pour le 8e tour


(CP) le Dimanche 15 Novembre 2026 à 16:58

L’AS Furiani-Agliani a décroché sa qualification pour le 8e tour de la Coupe de France de Football en s’imposant (4-1) sur la pelouse de l’AS Pays Neslois, ce dimanche 15 novembre. Les Furianinchi ont fait la différence en seconde période, au terme d’une rencontre disputée dans des conditions difficiles.



Coupe de France : Furiani-Agliani s’impose 4-1 à Nesle et se qualifie pour le 8e tour

Coupe de France – 7e tour

AS Pays Neslois – AS Furiani-Agliani : 1-4 (mi-temps : 0-0).

Stade Auguste-Auffève, Nesle.

Buteurs pour Furiani-Agliani : Seb Da Silva (55e), Christophe Vincent (60e), Peterson (75e), Bertil (90e+5).

 
Au stade Auguste-Auffève de Nesle, les joueurs de l’AS Furiani-Agliani ont dû composer avec une pelouse à la limite du praticable. Des conditions qui ont compliqué les débats durant une première période au cours de laquelle aucune des deux équipes n’est parvenue à trouver l’ouverture (0-0).
La rencontre s’est débloquée après la pause. À la 55e minute, Seb Da Silva ouvrait le score pour les visiteurs. Les joueurs de l’AS Pays Neslois parvenaient ensuite à égaliser, avant que Christophe Vincent ne redonne deux buts d’avance aux Furianinchi à la 60e minute.
À la 75e minute, Peterson coupait la trajectoire d’un centre d’Alves et trompait le gardien neslois pour porter le score à 3-1.
Dans le temps additionnel, Bertil clôturait la marque à la 95e minute, scellant la victoire de l’AS Furiani-Agliani (4-1).

Un club de Ligue 2 au prochain tour
Grâce à ce succès, l’AS Furiani-Agliani poursuit son parcours en Coupe de France et se qualifie pour le 8e tour. Le club bastiais retrouvera son stade pour cette prochaine échéance, avec la réception d’une formation de Ligue 2. Une qualication qui offrira, en effet,  un match historique pour le club puisque les hommes de Romain Paturel recevront l'AS Nancy Lorraine, l'équipe en forme du championnat de Ligue 2 BKT.





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