Rugby régional - Nouvelle défaite pour Lucciana

Samedi, les Ponettes étaient les premières à entrer en lice dans le championnat de Fédérale 2. Les Bastiaises,qui affrontaient Saint-Mandrier sur la pelouse du stade Victor-Serafini, ont été battues par les Varoises 17 à 12, alors que le score était de 5 à 5 au moment de la pause, et doivent se contenter du bonus défensif.





En Fédérale 3, RC Lucciana recevait, ce dimanche, Saint Saturnin-Les-Avignon. Les joueurs de David Pocq se sont de nouveau inclinés 26 à 32, mais doivent comme cela est le cas à plusieurs reprises depuis le coup d'envoi de la saison, se contenter du bonus défensif. En lever de rideau, pour le compte du championnat d'Excellence B, la réserve luccianaise a été, elle, nettement battue par cette même formation vauclusienne 45 à 3.





Du côté du championnat de Régionale 1, Portivechju Rugby, sevré de compétition dans ce championnat, évoluait sur la pelouse de Monteux face au troisième de la Poule qui navigue à seulement trois points de la première place. Pas de miracle pour Portivechju sèchement défait 40 à 10.





En Régionale 2, dans la Poule 1, le RCA, qui avait dominé Gap à Sarrola, une semaine auparavant, jouait sur le terrain du RC Maubecquois. Les Ciel et Blanc, deuxièmes de la Poule, ont remporté un beau succès 22 à 13 et s'ancrent un peu plus dans le sillage du leader arlésien.

Au sein de la Poule 2, le plus beau des challenges revenait à Bastia XV qui rendait visite ce dimanche après-midi au leader Antibes. Les Bastiais dominateurs face aux Varois du Las, ont dû baisser pavillon 43 à 14 . Pour sa part,le CRAB qui était sur la pelouse varoise du Las, confirme son redressement et revient de ce court déplacement avec le gain du match 25 à 12.



Les résultats des jeunes

M16 masculins: Cismonte- Terre de Provence: 47-13

M16 masculins: Valréas - Portivechju Rugby: 12-67

M18 féminines: I Stampi - Ouest Var: 22-37

M18 masculins: Cismonte - Rassemblement Gardanne-Pertuis 66-7