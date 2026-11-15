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Rugby régional - Nouvelle défaite pour Lucciana


GAP le Dimanche 15 Novembre 2026 à 21:11

Toutes les équipes corses étaient concernées par ce week-end de championnat dans les différentes compétitions.



Rugby régional - Nouvelle défaite pour Lucciana
Samedi, les Ponettes étaient les premières à entrer en lice dans le championnat de Fédérale 2. Les Bastiaises,qui affrontaient Saint-Mandrier sur la pelouse du stade Victor-Serafini, ont été battues par les Varoises 17 à 12, alors que le score était de 5 à 5 au moment de la pause, et doivent se contenter du bonus défensif.


En Fédérale 3,  RC Lucciana recevait, ce dimanche,  Saint Saturnin-Les-Avignon. Les joueurs de David Pocq  se sont de nouveau inclinés 26 à 32, mais doivent comme cela est le cas à plusieurs reprises depuis le coup d'envoi de la saison, se contenter du bonus défensif. En lever de rideau, pour le compte du championnat d'Excellence B, la réserve luccianaise a été, elle, nettement battue par cette même  formation vauclusienne 45 à 3.


Du côté du championnat de Régionale 1, Portivechju Rugby, sevré de compétition dans ce championnat, évoluait sur la pelouse de Monteux face au troisième de la Poule qui navigue à seulement trois points de la première place. Pas de miracle pour Portivechju sèchement défait 40 à 10.


En Régionale 2, dans la Poule 1, le RCA, qui avait dominé Gap à Sarrola, une semaine auparavant, jouait sur le terrain du RC Maubecquois. Les Ciel et Blanc, deuxièmes de la Poule, ont remporté  un beau succès 22 à 13 et s'ancrent un peu plus dans le sillage du leader arlésien. 
Au sein de la Poule 2, le plus beau des challenges revenait à  Bastia XV qui rendait visite ce dimanche après-midi au leader Antibes. Les Bastiais dominateurs face aux Varois du Las, ont dû baisser pavillon 43 à 14 . Pour sa part,le CRAB qui était sur la pelouse varoise du Las, confirme son redressement et revient de ce court déplacement avec le gain du match 25 à 12.
 

Les résultats des jeunes
M16 masculins: Cismonte- Terre de Provence: 47-13
M16 masculins: Valréas - Portivechju Rugby: 12-67
M18 féminines: I Stampi - Ouest Var: 22-37
M18 masculins: Cismonte - Rassemblement Gardanne-Pertuis 66-7




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