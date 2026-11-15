Football Grand Sud - L'ASPV cartonne face à la Costa Verde

Cette rencontre jouée samedi soir a permis à l'ASPV de se faire plaisir offensivement avec sept buts inscrits, une première cette saison pour les Moustiques dont un triplé de Pierre-Mathieu Ciabrini. L'autre match de ce samedi entre le GFCA (N2) et le Sud FC (R1) n'a pu aller à son terme en raison des mauvaises conditions météorologiques qui ont contraint le directeur de jeu à mettre un terme à la rencontre alors que les deux équipes étaient dos à dos 1 à 1.

Ce dimanche dans le duel des équipes de Régional 1, la Casinca a pris le meilleur sur la SVARR 3 buts à 1, alors que dans la rencontre entre formations de Régional 2, le Nebbiu et la JS Bonifacio se sont séparés sur un score vierge. Il a fallu en passer par les tirs au but et dans cet exercice le Nebbiu l'a emporté 4 TAB à 3. Enfin le match des extrêmes entre Sotta (R4) et le Gallia (N2) a été reporté.