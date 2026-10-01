Porto-Vecchio : la statue de la Vierge du Stabiacciu vandalisée durant la nuit

Arrachée de son socle, reposant par terre, à l’horizontal. C’est dans ce piteux état qu’au petit matin, les premiers témoins ont découvert la statue d’A Vergine Maria, sur le rond-point du Stabiacciu. La statue avait été installée sous l’arche de ce rond-point de la T10, au début du premier mandat de Jean-Christophe Angelini, soit en 2020, à la demande de l’abbé Constant, Ce jeudi matin, le maire de Porto-Vecchio a condamné « avec force cet acte inqualifiable » et demandé que les moyens techniques nécessaires soient mis en œuvre pour identifier le ou les auteurs.



La paroisse dépose plainte



Sollicité par Corse Net Infos, le parquet indique qu’une enquête est en cours. Aucune personne n’a été interpellée à ce stade. Interrogé sur le caractère volontaire des dégradations, le parquet répond par l’affirmative. Les circonstances précises des faits et leurs éventuelles motivations ne sont pas connues à ce stade. Actuellement, une vidéo circule sur les réseaux sociaux. On y voit un homme âgé d’une vingtaine d’années grimper de manière obscène sur la statue en la secouant de toutes ses forces. Il est filmé par un autre homme. A ce stade de l’enquête, l’authentification de cette vidéo n’est pas établie.



La paroisse de Porto-Vecchio indique avoir découvert la statue vandalisée ce jeudi matin. Elle annonce le dépôt d’une plainte dans la journée. Le maire présente cette statue comme un symbole auquel les Porto-Vecchiais sont attachés. Il annonce également qu’elle sera remplacée « dans les plus brefs délais ».



Le député de la deuxième circonscription de Corse-du-Sud, Paul-André Colombani, a lui aussi condamné les faits : « On ne s’attaque pas impunément à ce qui fait partie de l’histoire, des traditions et de l’attachement d’un peuple à sa terre. Cette statue a une signification particulière pour de nombreux Porto-Vecchiais. La détruire n’est donc pas un geste anodin. »