Cancer du sein : en Corse, le dépistage reste un défi malgré les progrès de la prise en charge

Elle a senti une petite boule. Elle l’a vue, l’a probablement sentie plusieurs fois. Mais plutôt que de consulter, comme encore de trop nombreuses femmes, elle a préféré attendre. Parce que le diagnostic fait peur, parce qu’elles imaginent déjà le pire.



C’est une situation que le Dr Stéphane Oden, chirurgien gynécologue, rencontre encore dans sa pratique. « Les patientes avaient bien vu qu’elles avaient une petite boule, mais elles disaient : bon bah si j’ai un cancer, de toute façon je suis foutue, je fais rien », raconte le chirurgien. Pourtant, le retard peut changer la suite de la prise en charge. « On a beaucoup de patientes qui arrivent avec des cancers du sein avancés qui auraient pu être prises en charge bien plus tôt avec un très bon pronostic », observe-t-il.



Le dépistage reste donc le premier enjeu. Selon le Dr Oden, 20 à 30 % des femmes ne réalisent toujours aucun dépistage, ni dans le cadre organisé, ni à titre individuel. En l’absence d’antécédent particulier, le dépistage organisé repose sur un courrier reçu de façon indépendante d'une consultation médicale. Ce courrier est envoyé tous les deux ans chez les femmes entre 50 et 74 ans, et les incitent à se rendre dans un cabinet de radiologie pour effectuer une mammographie.



À l’Hôpital Privé Sud Corse (HPSC), 85 patientes ont été prises en charge pour un cancer du sein l’an dernier. En Corse, le chirurgien estime à environ 400 le nombre de cancers pris en charge chaque année. Face à celles qui redoutent encore le diagnostic, il veut surtout rappeler les progrès réalisés : « L’idée, c’est plutôt de dire : attendez, on les guérit maintenant, les cancers du sein, n’attendez pas aux moindres symptômes. »



Des gestes plus précis, un parcours qui évolue



Car une fois la maladie détectée, la prise en charge a elle aussi beaucoup changé. Certaines innovations concernent directement la chirurgie. Pour les tumeurs découvertes à la mammographie mais qui ne sont pas palpables, un petit clip magnétique de 2 mm peut désormais être placé pour localiser la lésion. Le chirurgien le retrouve ensuite au bloc grâce à un détecteur. « Le seul ciblage qu’on avait jusqu’à présent, c’était un petit harpon, un petit fil métallique qu’on venait positionner dans le sein le jour de l’intervention ou parfois la veille, et la patiente ne devait plus trop bouger », explique le Dr Oden. Avec le clip, « on est plus précis dans notre ciblage au bloc opératoire et les pour les patientes, cela leur évite un nouvel examen inconfortable ». L’objectif est donc notamment de limiter le risque de devoir ré-intervenir lorsque la lésion n’a pas été retirée au bon endroit.