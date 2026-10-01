U tempu in Corsica
La rédaction le Jeudi 1 Octobre 2026 à 07:00
Le soleil sera présent quasi partout en Corse ce jeudi matin, avant de progressivement laisser la place à des averses et des orages dès la mi-journée.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Photo : Françoise Geronimi)