Déviation d’Olmeto : Après la concertation, de nouveaux tracés vont être étudiés

Manon Perelli le Mercredi 30 Septembre 2026 à 19:30

Près d’un an après le lancement d’une concertation publique autour du projet de déviation d’Olmeto, son bilan sera présenté lors de la session de l’Assemblée de Corse de ces jeudi et vendredi. Parmi les différents scénarios proposés, le contournement du village par l’Est a recueilli une large part des avis favorables. Mais l’Exécutif entend encore retravailler plusieurs tracés et propose également d’étudier une nouvelle possibilité passant par les hauteurs d’Olmeto.