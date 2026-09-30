Déviation d’Olmeto : Après la concertation, de nouveaux tracés vont être étudiés

C’est l’un des principaux points noirs du réseau routier du Sud de l’île et un dossier sur lequel les études se succèdent depuis plusieurs décennies. Mais sans pour autant qu’une solution permettant de contourner le village d’Olmeto ait jusqu’ici pu aboutir. En janvier 2025, quatre nouveaux tracés avaient été présentés à l’Assemblée de Corse afin de tenter de mettre fin aux difficultés engendrées par la traversée du village et le passage obligé par son célèbre feu rouge qui peut occasionner jusqu’à une vingtaine de minutes d’attente en période estivale. L’hémicycle avaient alors approuvé le lancement d’une concertation publique afin de recueillir l’avis des habitants et des usagers sur ces différentes possibilités. Organisée du 13 octobre au 5 décembre 2025, celle-ci a permis de faire émerger plusieurs tendances qui seront présentées à l’Assemblée de Corse lors de la session de ces jeudi et vendredi.
Au total, 140 contributions représentant 314 avis sur les différents tracés proposés ont été recueillies. Une participation qui, selon le rapport de l’Exécutif, traduit « un intérêt marqué pour les enjeux de mobilité, de cadre de vie et de préservation du territoire ». « Une part importante des contributions souligne la nécessité d’une amélioration durable des conditions de circulation sur l’ex-RT 40 », relève ainsi le document, en indiquant que les participants pointent notamment « les congestions régulières observées dans la traversée du village, particulièrement en période estivale, ainsi que les temps d’attente importants générés par le dispositif de circulation alternée ».
La circulation n’est toutefois pas la seule préoccupation qui ressort de cette concertation. Les nuisances sonores, la pollution atmosphérique, la sécurité des piétons ou encore le passage des poids lourds sont également régulièrement évoqués. Dans le même temps, de nombreux participants s’inquiètent des conséquences que pourrait avoir la création d’une nouvelle route qui permettrait le contournement du village. Plusieurs contributions insistent ainsi sur la nécessité de préserver « les terres agricoles, en particulier les exploitations oléicoles, ainsi que les continuités écologiques et les paysages caractéristiques du secteur ».
11 % des avis expriment « un refus de principe de tout projet de déviation »
Mais si la nécessité de trouver une solution aux difficultés de circulation semble donc largement partagée, la concertation n’a pas pour autant permis de dégager une adhésion unanime autour d’un seul projet. Environ 11 % des avis expriment même « un refus de principe de tout projet de déviation » et privilégient plutôt une amélioration de la traversée actuelle d’Olmeto. Parmi les solutions proposées, c’est toutefois un contournement du village par l’Est qui a recueilli une large part des soutiens. Ce scénario prévoit la création d’une nouvelle route à double sens à l’Est d’Olmeto sur environ 3,6 km, avec un raccordement à l’ex-RT40 au sud de la commune. Il nécessite également la construction de plusieurs ouvrages d’art, avec notamment trois viaducs prévus dans le projet présenté au public. « 82 contributions, dont 70 regroupées au sein d’un collectif, expriment une préférence pour un projet conforme à l’enveloppe définie du Plan Local d’Urbanisme », indique le rapport. Les contributeurs favorables à cette solution mettent notamment en avant « la cohérence de ce tracé avec les choix d’aménagement déjà actés par la commune, la limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles, ainsi que la réduction des impacts paysagers et environnementaux ».
Un résultat qui vient quelque peu rebattre les cartes. Lors de la présentation des différents scénarios en janvier 2025, l’Exécutif affichait en effet plutôt une préférence pour un tracé passant au milieu de la vallée de Baracci. Longue de 5,3 km, cette solution prévoit notamment la création d’une nouvelle route et l’élargissement de l’ex-RD257, avec un raccordement au lieu-dit Cipiniellu. Elle nécessite surtout la construction d’un viaduc de 950 mètres pour franchir la Vadina di Mulini. Le rapport indique toutefois que ce scénario, qui ressortait « comme le plus favorable au regard de l’analyse multicritère présentée dans le rapport adopté par l’Assemblée de Corse en janvier 2025 », doit désormais « faire l’objet d’études complémentaires afin de mieux prendre en compte les attentes et aspirations des habitants ».
Une nouvelle piste par les hauteurs d’Olmeto
À l’issue de cette concertation, l’Exécutif ne propose donc pas encore de retenir définitivement l’un des tracés. Il souhaite d’abord relancer les études sur le projet de contournement par l’Est afin d’en optimiser le parcours. Dans le même temps, le scénario passant par la vallée de Baracci doit lui aussi être revu, avec la recherche d’un nouveau tracé prenant en compte « les problématiques soulevées lors de la concertation » et s’éloignant davantage « des zones urbanisées ».
En outre, une nouvelle possibilité apparaît désormais dans le dossier. La Collectivité de Corse propose en effet de rechercher un tracé passant cette fois par le haut du village. Une piste totalement nouvelle sur laquelle le rapport ne livre pour l’heure que peu de détails, et qui devra donc être étudiée avant de pouvoir être comparée aux autres solutions.
Le choix définitif est donc encore loin d’être arrêté. Une fois ces nouvelles études achevées, l’Exécutif prévoit de lancer une nouvelle procédure de concertation publique. Ce n’est qu’à l’issue de ces différentes étapes que la Collectivité pourra déterminer « la solution de référence appelée à être soumise aux procédures d’autorisation et d’enquête publique ».
Au total, 140 contributions représentant 314 avis sur les différents tracés proposés ont été recueillies. Une participation qui, selon le rapport de l’Exécutif, traduit « un intérêt marqué pour les enjeux de mobilité, de cadre de vie et de préservation du territoire ». « Une part importante des contributions souligne la nécessité d’une amélioration durable des conditions de circulation sur l’ex-RT 40 », relève ainsi le document, en indiquant que les participants pointent notamment « les congestions régulières observées dans la traversée du village, particulièrement en période estivale, ainsi que les temps d’attente importants générés par le dispositif de circulation alternée ».
La circulation n’est toutefois pas la seule préoccupation qui ressort de cette concertation. Les nuisances sonores, la pollution atmosphérique, la sécurité des piétons ou encore le passage des poids lourds sont également régulièrement évoqués. Dans le même temps, de nombreux participants s’inquiètent des conséquences que pourrait avoir la création d’une nouvelle route qui permettrait le contournement du village. Plusieurs contributions insistent ainsi sur la nécessité de préserver « les terres agricoles, en particulier les exploitations oléicoles, ainsi que les continuités écologiques et les paysages caractéristiques du secteur ».
11 % des avis expriment « un refus de principe de tout projet de déviation »
Mais si la nécessité de trouver une solution aux difficultés de circulation semble donc largement partagée, la concertation n’a pas pour autant permis de dégager une adhésion unanime autour d’un seul projet. Environ 11 % des avis expriment même « un refus de principe de tout projet de déviation » et privilégient plutôt une amélioration de la traversée actuelle d’Olmeto. Parmi les solutions proposées, c’est toutefois un contournement du village par l’Est qui a recueilli une large part des soutiens. Ce scénario prévoit la création d’une nouvelle route à double sens à l’Est d’Olmeto sur environ 3,6 km, avec un raccordement à l’ex-RT40 au sud de la commune. Il nécessite également la construction de plusieurs ouvrages d’art, avec notamment trois viaducs prévus dans le projet présenté au public. « 82 contributions, dont 70 regroupées au sein d’un collectif, expriment une préférence pour un projet conforme à l’enveloppe définie du Plan Local d’Urbanisme », indique le rapport. Les contributeurs favorables à cette solution mettent notamment en avant « la cohérence de ce tracé avec les choix d’aménagement déjà actés par la commune, la limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles, ainsi que la réduction des impacts paysagers et environnementaux ».
Un résultat qui vient quelque peu rebattre les cartes. Lors de la présentation des différents scénarios en janvier 2025, l’Exécutif affichait en effet plutôt une préférence pour un tracé passant au milieu de la vallée de Baracci. Longue de 5,3 km, cette solution prévoit notamment la création d’une nouvelle route et l’élargissement de l’ex-RD257, avec un raccordement au lieu-dit Cipiniellu. Elle nécessite surtout la construction d’un viaduc de 950 mètres pour franchir la Vadina di Mulini. Le rapport indique toutefois que ce scénario, qui ressortait « comme le plus favorable au regard de l’analyse multicritère présentée dans le rapport adopté par l’Assemblée de Corse en janvier 2025 », doit désormais « faire l’objet d’études complémentaires afin de mieux prendre en compte les attentes et aspirations des habitants ».
Une nouvelle piste par les hauteurs d’Olmeto
À l’issue de cette concertation, l’Exécutif ne propose donc pas encore de retenir définitivement l’un des tracés. Il souhaite d’abord relancer les études sur le projet de contournement par l’Est afin d’en optimiser le parcours. Dans le même temps, le scénario passant par la vallée de Baracci doit lui aussi être revu, avec la recherche d’un nouveau tracé prenant en compte « les problématiques soulevées lors de la concertation » et s’éloignant davantage « des zones urbanisées ».
En outre, une nouvelle possibilité apparaît désormais dans le dossier. La Collectivité de Corse propose en effet de rechercher un tracé passant cette fois par le haut du village. Une piste totalement nouvelle sur laquelle le rapport ne livre pour l’heure que peu de détails, et qui devra donc être étudiée avant de pouvoir être comparée aux autres solutions.
Le choix définitif est donc encore loin d’être arrêté. Une fois ces nouvelles études achevées, l’Exécutif prévoit de lancer une nouvelle procédure de concertation publique. Ce n’est qu’à l’issue de ces différentes étapes que la Collectivité pourra déterminer « la solution de référence appelée à être soumise aux procédures d’autorisation et d’enquête publique ».
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