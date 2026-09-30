Crise agricole : La délégation corse salue « une réunion très positive et des avancées importantes »

Nicole Mari le Mercredi 30 Septembre 2026 à 19:49

Satisfaction de la délégation agricole corse, emmenée par le président de la Chambre d’agriculture régionale, Jean-Baptiste Arena, après un entretien de 2h30 avec le cabinet de la ministre de l’agriculture, Annie Genevard. Quatre revendications ont été entendues, notamment la revalorisation de l’enveloppe du fonds de réarmement agricole allouée à la Corse, l’engagement du gouvernement de défendre à Bruxelles les spécificités de la Corse dans le cadre de la nouvelle PAC, et l’allègement de certaines lourdeurs administratives en matière environnementale.