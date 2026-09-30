Corte - L'ARWC à l’heure du prologue avec les élèves de la cité scolaire Pascal-Paoli

Les abords de la citadelle et la vieille ville ont vu défiler toute la matinée des centaines de personnes vêtues d’un tee-shirt bleu frappé du logo de l’ARWC (Adventure Racing World Championship) « Corsica is Magic ». Et pour cause puisque les 400 athlètes, accompagnés de 300 élèves de la cité scolaire, participaient au prologue de cette course unique, exigeante, épuisante, longue de 500 kilomètres pour 20 000 mètres de dénivelés positifs.
Et ce prologue devait déterminer l’ordre de départ des équipes ce jeudi à 6 heures depuis l’esplanade du parking Tuffelli, en centre-ville de Corte. « Mais un ordre de départ qui n’aura aucune incidence sur le classement final puisque les équipes partiront toutes les trente secondes. Il s’agit uniquement d’organiser un ordre de départ en attribuant des points sur chaque atelier proposé ce matin par la cité scolaire Pascal-Paoli », a indiqué Pascal Bauhaud, directeur de la course.
Et ce prologue devait déterminer l’ordre de départ des équipes ce jeudi à 6 heures depuis l’esplanade du parking Tuffelli, en centre-ville de Corte. « Mais un ordre de départ qui n’aura aucune incidence sur le classement final puisque les équipes partiront toutes les trente secondes. Il s’agit uniquement d’organiser un ordre de départ en attribuant des points sur chaque atelier proposé ce matin par la cité scolaire Pascal-Paoli », a indiqué Pascal Bauhaud, directeur de la course.
Tout a commencé il y a un peu plus d’un an lorsque Pascal Bauhaud s’est adressé à Antoine Orsini, alors président de la communauté des communes de Corte centre Corse, pour l’organisation de ce Championnat du Monde des Courses Endurance. « Après avoir donné mon accord, j’ai pensé que la cité scolaire Pascal-Paoli et sa section montagne se devaient absolument d’être associées à un tel évènement. Nous avons donc rencontré dans la foulée Julia Albertini et Julie Acquaviva, proviseure et proviseure adjointe, afin de réfléchir ensemble à la manière dont les élèves et les enseignants pouvaient collaborer à ce Championnat du Monde », a expliqué Antoine Orsini.
Dès lors, tous les quinze jours une rencontre était organisée pour avancer sur le projet. Les idées étaient multiples et en fin de compte « nous avons retenu d’abord l’idée de faire participer nos élèves au défilé des nations, puis de mettre en place trois ateliers avec nos enseignants et nos élèves des sections montagne de la 4e à la Seconde, des jeunes sapeurs-pompiers, des cadets de la Sécurité Civile, de l’enseignement spécialité BPCS », a expliqué Julia Albertini. Ainsi, deux élèves ont été intégrés à chaque équipe dans ce prologue qui s’est déroulé en plusieurs phases et tout d’abord il s’agissait pour les lycéens et collégiens de grimper sur un filet accroché sur les remparts de la citadelle, sous le contrôle expert des sapeurs-pompiers de la section montagne.
Trois stands triplés ont ensuite été installés dans l’enceinte de la citadelle avec des élèves parlant anglais, espagnol et italien « qui vont accueillir les équipes de sportifs pour répondre à un quizz. Des stands sous la forme de la classe inversée puisque ce sont nos élèves qui sont devenus apprenants. Durant quelques minutes, les élèves ont briefé les athlètes sur un temps d’apprentissage très court sur la faune et la flore, sur le patrimoine historique et enfin sur les instruments de musique traditionnelle. Et sur chaque atelier il y a eu donc un temps où les élèves ont appris aux participants ces quelques notions avant que ces derniers répondent à diverses questions leur permettant d’obtenir des points ».
Ces stands étaient animés aussi par les enseignantes aux côtés des élèves, à savoir Marie-Anne Filippi-Leveaux, Carole Albertini, Priscilla Raineri, Stéphanie Majzel et Angélique Perrin. Un cadre dépaysant pour les athlètes et les élèves qui ont endossé le rôle d’apprenant en initiant les participants des multiples nations aux thématiques des ateliers et ce en réinvestissant les langues maîtrisées sous l’égide de leurs enseignantes de langues vivantes, dans une interactivité passionnante, réussie, sous la fierté de leurs profs. « Nous avons été bluffées par l’enthousiasme, le naturel, la spontanéité, la générosité, l’accueil et les performances de nos élèves qui, le temps de ces ateliers, ont su expliquer leur Corse aux différents athlètes. Cette interaction fut une réussite totale côté élèves et côté visiteurs », ont commenté Mmes Raineri et Majzel, enseignante d’anglais. Des ateliers suscitaient l’intérêt des sportifs Asiatiques, Polonais, Sud-Africains, Australiens, etc. penchés sur les planches détaillant la faune, la flore, le patrimoine ou encore les instruments de musique traditionnelle comme la pivana ou la cetera !
Les enseignants, un sourire puéril aux lèvres, très heureux de leurs élèves méritants, motivés, ont terminé la dernière épreuve s’engouffrant sous un soleil au diapason de l’évènement, dans la fière citadelle véritable carte postale que les concurrents des nombreuses nations emporteront dans leurs bagages avec la fameuse récompense du non moins fameux jeton décerné par la cité scolaire Pascal-Paoli.
À l’issue de ces ateliers, les athlètes ont participé à une course d’orientation autour du nid d’aigle et de la citadelle de manière à obtenir de nouveaux points pour l’attribution des places pour le départ de jeudi matin.
Gilda Emmanuelli et Mario Grazi
À l’issue de ces ateliers, les athlètes ont participé à une course d’orientation autour du nid d’aigle et de la citadelle de manière à obtenir de nouveaux points pour l’attribution des places pour le départ de jeudi matin.
Gilda Emmanuelli et Mario Grazi
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