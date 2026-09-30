À Biguglia, les archéologues replongent dans l’histoire préhistorique du Monte Grosso

Parmi les éléments mis au jour figurent notamment trois empreintes de piquets, toutes de forme triangulaire. Elles apparaissent dans un niveau de terre tassée, comparable à une forme de sol en terre battue. Des traces qui pourraient correspondre à des aménagements réalisés par les occupants du site. « Quand ils construisaient ou qu’ils avaient besoin de clôturer un espace ou de poser quelque chose, des éléments comme des céramiques ou des vanneries sur des éléments en bois, ils faisaient exactement les mêmes gestes que ce que l’on fait à l’heure actuelle : on creuse un trou dans le sol, on enfonce le piquet, et soit on cale avec des pierres, soit on tasse avec le pied. C’est ce qu’il s’est passé ici. »





Dans une autre zone, les chercheurs ont également découvert une plaque de pisé, une couche d’argile compactée et tassée au sol. « Ce sont d’anciennes plaques de cuisson, en quelque sorte », décrit Angélique Nonza-Micaelli. « On met des couches d’argile de plusieurs centimètres et on va venir y mettre le feu pour cuire les aliments, pour déposer des poteries, pour garder les aliments au chaud, ou tout simplement pour réchauffer la structure d'habitat si on est dans un habitat fermé. Souvent, ces plaques de pisé ne sont pas isolées, elles sont associées à de la roche pour des raisons thermiques. Là, sur cette zone, sur un niveau plus profond que ce que l'on a ailleurs, on a une plaque de pisé et des tessons de poterie qui attestent le lien entre les deux. C'est important, parce que ça veut dire qu'on est sur une zone que l'on va utiliser pour réchauffer quelque chose. »





Autre élément particulièrement intéressant pour les chercheurs : l’industrie lithique. « On a des pointes de flèches, des armatures tranchantes en forme de trapèzes, et beaucoup d'attestations de ce que l'on appelle des nucléus, c'est-à-dire des blocs de pierre qui sont ce qu’il reste une fois qu'on a produit les outils. On retrouve de l'obsidienne, qui vient forcément de l'extérieur, puisqu'on n'a pas d’obsidienne implantée sur l'île, du quartz et de la rhyolite. Ce qui est intéressant, c'est que ces éléments nous permettent de dire qu'on est sur un lieu de production, et non pas uniquement un lieu sur lequel on va utiliser ces outils. »





Présents sur le site depuis près d’un mois, les archéologues doivent poursuivre leurs travaux jusqu’à la mi-octobre. Une nouvelle phase de fouilles est ensuite prévue au mois d’avril. Les vestiges et le mobilier découverts ne livreront toutefois pas immédiatement tous leurs secrets. Une fois prélevés, ils seront étudiés par différents spécialistes au sein du département d’archéologie de l’Université de Corse ou envoyés dans des laboratoires extérieurs pour les études et les datations. Ils seront ensuite envoyés au musée de Sartène.

