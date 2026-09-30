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Borgo - Un feu se déclare après des travaux de soudure


Léana Serve le Mercredi 30 Septembre 2026 à 16:22

Un feu s’est déclaré ce mercredi aux alentours de 14 heures au SIVOM de la Marana, sur la commune de Borgo, à la suite de travaux de soudure réalisés sur une canalisation, rapporte le Service d’Incendie et de Secours (SIS) de la Haute-Corse. À leur arrivée, la dizaine de sapeurs-pompiers du centre de secours principal de Bastia ont constaté que le feu était éteint et que la canalisation avait été barrée. L’incident faisait suite à une fuite de sulfure d’hydrogène. Un périmètre de sécurité a été mis en place le temps de l’intervention mais aucun blessé n’est à déplorer.







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