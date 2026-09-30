A màghjina - Trà celu è mare, un scontru
Au-dessus de la mer Tyrrhénienne, entre Bastia et l’Italie, une rencontre le temps d’un regard depuis le hublot. Sous l’aile d’un avion d’Air Corsica, un navire de Corsica Ferries poursuit sa traversée, laissant un long sillage sur une mer aux teintes douces. Dans le même cadre se croisent deux façons de rejoindre ou de quitter la Corse, par les airs et par la mer.
Si, comme Océane Baldocchi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.