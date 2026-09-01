Haute-Corse - Les chasseurs et les pompiers renforcent leur partenariat pour prévenir les incendies

Organiser des brûlages dirigés pour prévenir les incendies et préserver les milieux naturels : c’est l’objectif de la convention signée ce mardi après-midi par Jean-Baptiste Mari, président de la Fédération des chasseurs de Haute-Corse, et Hyacinthe Vanni, président du Service d’incendie et de secours (SIS) de Haute-Corse. Lancé pour la première fois il y a deux ans, ce partenariat, qui s’inscrit dans le cadre du Plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies (PPFENI), vise à développer l’emploi intégré du feu au service de la prévention des incendies et de la préservation de la biodiversité. « La priorité pour l’année va être la prévention et l’aménagement du territoire, et la Fédération des chasseurs est aujourd’hui un vrai partenaire », explique Hyacinthe Vanni.





Concrètement, le dispositif repose sur l’identification de secteurs où le feu peut être utilisé de manière encadrée pour aménager l’espace et réduire la quantité de végétation susceptible d’alimenter un incendie. Les chantiers sont définis avec les différents partenaires, notamment les chasseurs et les éleveurs, en recherchant à la fois un intérêt pour la défense des forêts contre les incendies (DFCI) et pour la faune sauvage. « Il y a un certain nombre de chantiers qui sont proposés au niveau départemental, et c’est pour ça qu’on a délimité quatre zones : le Centre Corse, la Plaine orientale, le nord du département et la Balagne », détaille le lieutenant-colonel Octavien Meschini, chef du groupement feux, espaces naturels et résilience au SIS 2B. « On a quatre équipes qui peuvent intervenir de manière indépendante. L'idée, c'est que quand on a des fenêtres de tir, on puisse réaliser des brûlages dirigés sur l'ensemble du territoire. »





Pour faciliter ces interventions, le SIS 2B pourra s’appuyer sur les moyens héliportés disponibles à l’échelle de la Corse : deux hélicoptères sont affectés aux deux services d’incendie et de secours de l’île, auxquels s’ajoute « un autre appareil loué par la Collectivité de Corse ». Si ces moyens sont mobilisés durant la saison estivale pour la lutte contre les incendies, ils pourront également être utilisés dans le cadre de l’emploi intégré du feu. « Ils vont nous servir à monter des personnels et du matériel sur des zones inaccessibles pour pouvoir réaliser des brûlages », précise Octavien Meschini.





Pour Hyacinthe Vanni, ce travail d’aménagement est d’autant plus important dans un territoire confronté chaque année au risque des incendies. Le président du SIS 2B insiste sur la nécessité d’agir en amont, en réduisant la quantité de combustible et en créant des zones susceptibles de ralentir la progression des flammes. « On sait qu'on arrive au bout de ce qu'on peut faire en termes de lutte. Il y a des feux qui vont très vite, qui arrivent sur les maisons sans qu'on ait le temps de faire décoller un avion. On a vu aussi que quand on a des zones tampons, ou des zones dans lesquelles les obligations légales de débroussaillement sont faites, on n'a pas de dégâts matériels. »





Mais la convention ne se limite pas aux brûlages dirigés. Le partenariat prévoit également un volet consacré à la surveillance et à la prévention des incendies, notamment lors de l’ouverture de la chasse. Un partenariat qui doit ainsi permettre de renforcer à la fois la prévention des incendies et la surveillance du territoire.

