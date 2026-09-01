Volie légère - La première édition de la Conviviale Longue Distance Corse à Bunifazziu

Un rendez-vous d'un genre particulier car entièrement dédié à la longue distance. Tout commencera vendredi par un premier défi entre la plage de la Tonnara et celle de Roccapina sous la forme d'un parcours aller-retour d'une trentaine de kilomètres. Samedi les concurrents se rendront à Balistra où aura lieu le départ d'une très longue distance qui conduira les participants du côté de Roccapina en faisant un détour par Capo Testa en Sardaigne et retour soit un périple se situant tout proche de la centaine de kilomètres. Enfin dimanche, le baisser de rideau sera constitué par un ultime parcours autour des Iles Lavezzi à effectuer à plusieurs reprises. L'originalité de ce rendez-vous dédié à la voile légère est qu'il est basé uniquement sur du défi sans aucun classement à l'arrivée.

A priori, selon les conditions météorologiques et surtout de vent, les départs sont tous prévus entre 13 heures et 14 heures. Pour ces raisons, le programme est susceptible d'être modifié par les organisateurs.