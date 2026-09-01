La demande d’encadrement des prix du carburant en Corse arrive devant le Conseil d’État

MP le Mardi 29 Septembre 2026 à 19:30

Le Conseil d’État examinera ce mercredi le recours engagé par Frédéric Poletti concernant le prix des carburants en Corse. Après avoir demandé au Gouvernement, en novembre dernier, d’étudier la possibilité d’un encadrement des prix dans l’île, le porte-parole du collectif contre la cherté des carburants conteste aujourd’hui l’absence de réponse de l’État.