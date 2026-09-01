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ARWC - Les athlètes des 32 nations ont défilé sur le cours Paoli à Corte


Mario Grazi le Mardi 29 Septembre 2026 à 17:44

Avant le prologue ce mercredi et le départ jeudi à 6 heures, les athlètes des 32 nations ont défilé sur le cours Paoli à Corte. Ce sont les élèves de la cité scolaire Pascal-Paoli qui étaient leurs porte-drapeaux. Ils et elles ont également ouvert le cortège en musique et en chansons.



Grazi Ritratti
Grazi Ritratti
L’esplanade du parking Tuffelli de Corte était noire de monde ce mardi après-midi. L’ensemble des athlètes représentants les 32 nations qui vont participer à cette édition 2026 du Championnat du Monde des Courses Aventure étaient réunis pour participer au défilé sur le cours Paoli et se présenter à la population. Le cortège étaient ouvert par les jeunes musiciens et chanteurs de la cité scolaire Pascal-Paoli qui étaient également les porte-drapeaux de celles et ceux venus courir sur les sentiers insulaires. Une initiative que l’on doit à la proviseure du lycée, Julia Albertini, et son adjointe, Julie Acquaviva. Elles ont également imaginé le prologue de ce mercredi qui aura lieu à partir de 9 heures au pied de la citadelle et dans la vieille ville.

ARWC - Les athlètes des 32 nations ont défilé sur le cours Paoli à Corte
Ce Championnat du Monde rassemble les différents vainqueurs des manches de Coupe du Monde qui se sont déroulées à travers le monde toute l’année et le titre sera attribué à l’Ile-Rousse dans moins d’une semaine. L’an passé, le titre a été attribué à une équipe suédoise qui est absente de la compétition cette année. En revanche les deuxième et troisième sont bien présents avec la ferme intention de prendre leur revanche. Il s’agit de l’équipe estonienne composée de Rain Eensaar, Reeda Tuula-Fjodorov, Tauno Riibak et Timmo Tammemäe qui avait terminé à la deuxième place l’an passé au Canada.

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C’est l’équipe française 400 Team Altore, composée de Sébastien Raichon, Sandrine Beranger, Adrein Lhermet et Matthieu Bajard qui a fini 3e l’an passé. Une équipe qui avait remporté le titre d’ailleurs en 2024. Précisons que Sébastien Raichon est champion du monde de course aventure. Le 400 Team Altore a été fondé en Corse et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et il faudra compter avec ses athlètes pour aller au bout et pourquoi remporter la couronne mondiale.

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Mais il est bien difficile de désigner de potentiels favoris.
« Je ne m’y risquerais pas car sur le genre de course il y a tellement d’aléas et de paramètre à prendre en compte qu’il est difficile, voire impossible de pronostiquer un podium. Il peut se passer trop de choses sur cette course. Mais on peut compter sur une belle course de la part des 25 équipes françaises engagées », a expliqué Pascal Bauhaud, directeur de la course. Notons également que la Corse compte trois équipes sur ce Championnat du Monde, deux équipes engagées par la Ligue Corse de Triathlon, et une équipe de l’Université de Corse composée des étudiants en STAPS.

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Après avoir défilé sur le cours et être remonté vers la place Paoli, les athlètes se sont retrouvés dans l’amphi Landry de l’Université de Corse pour un briefing d’une heure avec une présentation vidéo des différents sites qu’ils vont traverser. Diana Saliceti et Guillaume Peretti, marraine et parrain de la compétition, ont déclaré l’ARWC ouvert.





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