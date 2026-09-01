À Ajaccio, l’École hôtelière méditerranéenne veut susciter de nouvelles vocations

Ainsi, après Thierry Marx pour la toute première promotion, l’École hôtelière méditerranéenne a choisi cette année Angelo Musa pour accompagner ses apprentis. Champion du monde de pâtisserie en 2003, Meilleur Ouvrier de France en 2007 et aujourd’hui chef pâtissier exécutif du Plaza Athénée à Paris, il sera amené à revenir plusieurs fois à Ajaccio au cours de l’année. « Ce que l’on souhaite, c’est que tous les ans nous ayons un parrain prestigieux qui puisse nous accompagner tout au long de l’année », souligne Pascal Agostini en indiquant que derrière ce choix, l’objectif est de permettre aux élèves de profiter de son expérience, mais aussi de leur ouvrir d’autres horizons. Angelo Musa doit notamment accueillir certains d’entre eux au Plaza Athénée.



« Leur montrer que dans la vie tout est possible »



De son côté, le prestigieux chef pâtissier confie que ce rôle de parrain doit avant tout lui permettre de transmettre ce qu’il a appris au cours de sa carrière. « Je pense que c’est important de partager mon expérience avec les jeunes et de leur montrer que dans la vie tout est possible, que si on a la volonté et l’ambition on peut réussir, et que les possibilités sont assez grandes et diverses », sourit-il. Et Angelo Musa ne compte pas se contenter d’un rôle honorifique. Lors de ses prochaines venues à Ajaccio, il souhaite notamment travailler directement avec les apprentis. « Ce sera un plaisir de pouvoir partager avec les jeunes, de faire un peu de pratique avec eux, de leur donner les meilleures ficelles pour qu’ils puissent s’en servir et aller le plus loin possible. Quand je vois des jeunes qui me dépassent, je suis heureux, c’est que j’ai réussi ».



Mais pour Angelo Musa, encore faut-il parvenir aider les jeunes à trouver leur voie. « Pour ce faire, il faut les aider, leur donner envie, prendre le temps de leur montrer, aller dans leur cœur pour voir ce qui leur plaît et ce dont ils ont envie pour qu’ils s’éclatent », souffle-t-il avant de conclure : « Je dis souvent que tout est possible dans la vie quand on trouve son chemin. Mais il faut du temps et de la patience ».