Grève à la Corsica Linea : Les traversées entre la Corse et Marseille annulées ce mardi

Pas de départ pour la Corsica Linea ce mardi. Alors que le préavis de grève de 48 heures déposé par la CGT des marins de Marseille a débuté à 8 heures, la compagnie maritime a en effet annoncé l’annulation de l’ensemble de ses traversées prévues dans la journée entre Marseille et la Corse.
Cinq traversées sont concernées. Au départ de Marseille, le Pascal Paoli, qui devait rejoindre Bastia, et le Capu Rossu, attendu à Ajaccio, resteront à quai. Dans l’autre sens, les traversées Bastia-Marseille à bord d’A Galeotta, L’Île-Rousse-Marseille avec le Capu di Muru et Propriano-Marseille avec le Vizzavona sont également annulées. En outre, le mouvement impacte également les lignes entre Marseille et Alger.
La compagnie précise avoir lancé des campagnes d’appels et de SMS afin d’informer les passagers concernés. Ces derniers ont la possibilité de modifier leur voyage ou d’en demander le remboursement « sans frais supplémentaires ».
Pour rappel, ces annulations interviennent alors que la CGT des marins de Marseille a lancé un mouvement de grève de 48 heures - qui pourra ensuite être reconduit par périodes de 24 heures - suite à l’annonce du projet d’affrètement du Massalia, navire de La Méridionale, avec ses équipages, pour assurer les lignes de la délégation de service public entre Marseille et Propriano et Marseille et L’Île-Rousse. Aujourd’hui assurées par le Vizzavona de Corsica Linea, ces deux lignes passeraient ainsi sous une nouvelle organisation que la CGT conteste.
Lors de l’annonce du préavis la semaine dernière, Frédéric Alpozzo, secrétaire général CGT des marins de Marseille, expliquait à CNI que cet affrètement se traduirait selon le syndicat par la perte « d’un bateau à l’année avec deux équipages » pour Corsica Linea, estimant que 90 emplois de marins en CDI pourraient être supprimés, auxquels s’ajouteraient des conséquences pour les CDD et sur les promotions et avancements.
En outre, le préavis porte également sur la reprise des discussions engagées depuis plusieurs mois autour de la défense du pavillon français de premier registre en Méditerranée, la CGT réclamant notamment la tenue du nouveau comité associant les médiateurs, qui devait se réunir à la rentrée afin de poursuivre les travaux engagés sur l’avenir de l’emploi maritime français.
Cinq traversées sont concernées. Au départ de Marseille, le Pascal Paoli, qui devait rejoindre Bastia, et le Capu Rossu, attendu à Ajaccio, resteront à quai. Dans l’autre sens, les traversées Bastia-Marseille à bord d’A Galeotta, L’Île-Rousse-Marseille avec le Capu di Muru et Propriano-Marseille avec le Vizzavona sont également annulées. En outre, le mouvement impacte également les lignes entre Marseille et Alger.
La compagnie précise avoir lancé des campagnes d’appels et de SMS afin d’informer les passagers concernés. Ces derniers ont la possibilité de modifier leur voyage ou d’en demander le remboursement « sans frais supplémentaires ».
Pour rappel, ces annulations interviennent alors que la CGT des marins de Marseille a lancé un mouvement de grève de 48 heures - qui pourra ensuite être reconduit par périodes de 24 heures - suite à l’annonce du projet d’affrètement du Massalia, navire de La Méridionale, avec ses équipages, pour assurer les lignes de la délégation de service public entre Marseille et Propriano et Marseille et L’Île-Rousse. Aujourd’hui assurées par le Vizzavona de Corsica Linea, ces deux lignes passeraient ainsi sous une nouvelle organisation que la CGT conteste.
Lors de l’annonce du préavis la semaine dernière, Frédéric Alpozzo, secrétaire général CGT des marins de Marseille, expliquait à CNI que cet affrètement se traduirait selon le syndicat par la perte « d’un bateau à l’année avec deux équipages » pour Corsica Linea, estimant que 90 emplois de marins en CDI pourraient être supprimés, auxquels s’ajouteraient des conséquences pour les CDD et sur les promotions et avancements.
En outre, le préavis porte également sur la reprise des discussions engagées depuis plusieurs mois autour de la défense du pavillon français de premier registre en Méditerranée, la CGT réclamant notamment la tenue du nouveau comité associant les médiateurs, qui devait se réunir à la rentrée afin de poursuivre les travaux engagés sur l’avenir de l’emploi maritime français.
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