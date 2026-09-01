Corbara - À 13 ans, Lisandrina rêve déjà de devenir réserviste communale

Elle n’a que 13 ans, mais elle sait déjà vers quoi elle veut aller. Depuis l’âge de 12 ans, cette jeune fille fréquente la réserve communale de sécurité civile aux côtés de son père, Matthieu, lui-même réserviste. Au fil des mois, les manœuvres, les formations et les activités des bénévoles ont d’abord éveillé sa curiosité. Puis l’envie est venue naturellement : celle de s’engager, elle aussi, lorsqu’elle en aura l’âge. « J’ai commencé à fréquenter la réserve à peu près à 12 ans », raconte-t-elle avec simplicité.

Depuis, elle a progressivement trouvé sa place. Discrète, souriante et aimable en toutes circonstances, elle observe beaucoup, écoute attentivement et ne cherche pas à se mettre en avant. Sa présence régulière et son intérêt sincère pour les activités ont fini par la rendre familière aux réservistes, qui apprécient sa présence.



Apprendre, observer et déjà s'engager

Lisandrina Morand-Mariani ne peut évidemment pas encore intégrer officiellement la réserve comme une adulte. Mais cela ne l’empêche pas de découvrir concrètement son fonctionnement et de participer, dans le cadre qui lui est accessible, à certaines activités. Le secourisme a notamment retenu son attention. « J’ai appris beaucoup de choses, notamment en secourisme et en prévention des incendies de forêts. »

Elle a ainsi participé à une journée consacrée à cette formation. Une expérience qui lui a permis de passer de l’observation à la pratique et de mieux comprendre ce que représente l’engagement des réservistes. Lorsqu’on lui demande si les manœuvres et les activités de la réserve lui donnent envie d’aller plus loin, sa réponse est immédiate : « Oui, bien sûr, ça me donne envie. » Une réponse courte, à son image. Pas de grands discours, mais une motivation qui semble s’être construite progressivement, au contact des réservistes et de leur quotidien.



Dans les pas de son père

Son histoire est aussi celle d’une transmission. C’est en accompagnant son père qu’elle a découvert cet univers. Mais si le père a ouvert la porte, c’est bien la jeune fille qui semble avoir choisi de la franchir. Elle découvre ainsi, au fil des rencontres, que l’engagement citoyen peut prendre des formes très concrètes : apprendre les gestes qui sauvent, participer à des formations, assister aux manœuvres, comprendre les missions de la réserve et, surtout, se rendre utile aux autres. Volontaire et curieuse, elle saisit chaque occasion d’apprendre.

Son projet est désormais clairement identifié : intégrer la réserve communale lorsqu’elle aura l’âge requis, avec l’accord de ses parents. Il lui reste donc encore quelques années à attendre. Mais elle ne semble pas particulièrement pressée de brûler les étapes. Elle continue de se familiariser avec cet environnement qu’elle connaît désormais bien.



Une présence qui compte

À force de venir, de participer et de s'intéresser aux activités, la jeune fille est devenue une présence familière au sein de la réserve. Elle ne revendique aucun statut particulier et ne cherche manifestement pas à occuper le devant de la scène. C’est précisément cette discrétion, associée à sa bonne humeur et à sa volonté de participer, qui contribue à la faire apprécier du groupe.

On pourrait dire qu’elle est devenue, avec le temps, une petite figure de la réserve. Certains parleraient même affectueusement de « mascotte ». Mais derrière cette dimension sympathique, il y a surtout une jeune fille qui prend progressivement conscience de ce que représente l’engagement citoyen. À la question de savoir si elle souhaite toujours intégrer la réserve lorsqu’elle aura l’âge requis, la réponse est toujours affirmative.

In fine, Lisandrina n’est donc pas encore réserviste. Mais elle en possède déjà une qualité essentielle : l’envie d’apprendre et de se rendre utile. Et lorsqu’elle pourra officiellement franchir le pas, elle ne découvrira pas un monde inconnu. Elle y aura déjà ses repères, ses souvenirs, ses connaissances et, surtout, une histoire commencée quelques années plus tôt dans les pas de son papa. Une vocation précoce, peut-être, mais surtout une belle histoire de transmission et d’engagement citoyen qui ne fait que commencer.