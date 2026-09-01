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A màghjina - U celu hà persu un sole sopra à Urbinu


le Mardi 29 Septembre 2026 à 07:25

Dans la lumière du matin, les montagnes dessinent une ligne sombre devant l’étang d’Urbinu. Au-dessus d’elles, le soleil brille déjà ; plus bas, une autre lueur, celle de son reflet sur l’étang, apparaît… Le regard va de l’un à l’autre, comme si deux soleils se levaient à quelques instants d’intervalle.
Si, comme Yann Guedon, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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