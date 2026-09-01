A màghjina - U celu hà persu un sole sopra à Urbinu
Dans la lumière du matin, les montagnes dessinent une ligne sombre devant l’étang d’Urbinu. Au-dessus d’elles, le soleil brille déjà ; plus bas, une autre lueur, celle de son reflet sur l’étang, apparaît… Le regard va de l’un à l’autre, comme si deux soleils se levaient à quelques instants d’intervalle.
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