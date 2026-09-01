À Bastia, les sapeurs-pompiers mobilisés pour réclamer davantage de moyens en Corse

À l’appel de l’intersyndicale regroupant le STC, Avenir Secours et la CGT, une centaine de sapeurs-pompiers se sont rassemblés ce lundi après-midi à Bastia pour réclamer davantage de moyens et de ressources pour les services d’incendie et de secours. Une mobilisation qui s’inscrit dans le mouvement national des sapeurs-pompiers, que les syndicats corses avaient décidé de rejoindre au début du mois de septembre. « On est rassemblés suite à un préavis de grève qui a eu lieu fin août et qui comportait un ensemble de revendications nécessaires à la survie du service incendie et à la protection de nos agents. On est ici en intersyndicale pour porter des revendications qui permettront aussi de faire avancer certaines choses en Corse », explique Laurent Bastiani du syndicat Avenir Secours.





Peu après 14h30, le cortège a quitté la caserne principale, avenue de la Libération, avec une dizaine de véhicules. Les sapeurs-pompiers ont pris la direction de la préfecture en passant par la citadelle, le boulevard Gaudin et le boulevard Paoli. À leur arrivée devant la préfecture, les manifestants ont allumé un feu de pneus et de palettes avant de se rassembler pour écouter les prises de parole des trois représentants syndicaux. Au-delà des revendications nationales, les syndicats ont notamment insisté sur les besoins spécifiques de la Corse, confrontée chaque été à un risque important d’incendies.





Parmi les principales demandes portées ce lundi : le renouvellement de la colonne territoriale dédiée à la lutte contre les feux de forêt, « octroyée il y a plus de 20 ans et souffrant actuellement de vétusté ». Pour Lucien Rossini, du STC, son remplacement ne peut être assuré par les seuls services d’incendie et de secours de l’île. « Ils n’ont pas les moyens de remplacer 15 camions. On demande à l’État de financer les véhicules. » Les syndicats réclament également une présence renforcée des moyens aériens en Corse durant la période estivale. « Vous avez pu vous en apercevoir cet été, les avions viennent en Corse, mais sont rappelés régulièrement sur le continent du fait d’un déficit important de la flotte aérienne française », souligne-t-il. « On croit les avoir à disposition, mais ils se trouvent sur le continent. On demande, par rapport à notre positionnement géographique et au risque auquel on est confronté, à ce que les avions soient affectés durant trois mois ici. »





Au-delà des moyens matériels, les syndicats alertent également sur le manque de moyens humains et financiers au sein des services d’incendie et de secours. « On manque énormément de recrutements au SIS 2B, comme sur l’ensemble du territoire national », affirme Fabrice Riolacci, de la CGT. Le syndicat souhaite également renforcer la coopération avec les autres territoires méditerranéens, notamment avec la Sardaigne. « La Corse a une position stratégique en Méditerranée », rappelle Fabrice Riolacci, pour qui une solidarité européenne pourrait permettre de renforcer les moyens disponibles en cas de besoin, sur l’île comme sur d’autres opérations en Europe. « Mais nous demandons surtout à l’État de mettre les moyens financiers nécessaires sur la table pour avoir une véritable politique de sécurité civile, surtout en termes de moyens aériens. On sait que mettre en place cette politique va prendre plusieurs années, donc nous demandons à ce que plusieurs leviers soient activés, comme la coopération européenne, mais ce que nous demandons en priorité, c'est une véritable politique de sécurité civile en France, avec des répercussions positives en Corse. »





À l’issue du rassemblement, les trois représentants syndicaux ont finalement été reçus en préfecture afin de faire remonter leurs revendications.

