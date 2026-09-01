Corte vit au rythme du championnat du Monde des courses aventure

Ce lundi, l’esplanade du parking Tuffelli ressemblait à une véritable fourmilière. Les 400 engagées des 32 nations différentes ont, en effet, convergé vers le centre-ville de Corte à l’occasion des diverses vérifications techniques et administratives. «Il s’agit de bien s’assurer que les athlètes disposent du matériel obligatoire », a soutenu Pascal Bahuaud, directeur de course.

Le côté administratif concerne les licences d’affiliation aux différentes Fédérations de Triathlon et les certificats d’aptitude d’autonomie pour les cordes ou encore le kayak. Mais c’est surtout le côté technique qui retient toute l’attention des organisateurs. «Nous vérifions que les cordes sont en bon état avec des essais sur la façade du parking ».

Et puis, il y a la vérification du matériel obligatoire et la liste est longue. Il y a le fond de sac traditionnel du randonneur, en y rajoutant avec un gore-tex haut et un gore-tex bas, des gants, un bonnet, une couverture de survie, un duvet, une tente « de manière à faire face à un orage, par exemple. Ensuite, il y a la pharmacie, sachant que du côté de l’organisation nous disposons de 6 packs de médecins à savoir un camion avec un médecin, un secouriste et tout le nécessaire d’urgentiste. Mais les athlètes doivent être autonomes au niveau des médicaments sans oublier le matériel nécessaire à ce que nous appelons la bobologie pour soigner les coupures, les ampoules aux mains, mais surtout pour soigner les pieds car ce sont eux qui vont le plus souffrir durant ces 500 kilomètres de course où va se mélanger l’aquatique et la marche, qui est plutôt un package détonnant. Et ils vont souffrir surement en Corse plus qu’ailleurs car le terrain est compliqué, dur et caillouteux. Il ne suffit pas d’aller vite, il faudra être capable de se gérer durant cinq à huit jours de course entre la marche, le VTT, le kayak et les cordes. Le côté médical, prendre soin de soi et de son équipe est donc primordial dans ce genre d’épreuve. On a vu des équipes qui venaient sur ce championnat du Monde pour gagner et qui étaient contrainte d’abandonner après deux jours de course car ils avaient les pieds en trop mauvais état au point qu’ils ne pouvaient plus avancer », a détaillé Pascal Bauhaud.