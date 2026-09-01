Corte vit au rythme du championnat du Monde des courses aventure

Ce lundi, l’esplanade du parking Tuffelli ressemblait à une véritable fourmilière. Les 400 engagées des 32 nations différentes ont, en effet, convergé vers le centre-ville de Corte à l’occasion des diverses vérifications techniques et administratives. «Il s’agit de bien s’assurer que les athlètes disposent du matériel obligatoire », a soutenu Pascal Bahuaud, directeur de course.
Le côté administratif concerne les licences d’affiliation aux différentes Fédérations de Triathlon et les certificats d’aptitude d’autonomie pour les cordes ou encore le kayak. Mais c’est surtout le côté technique qui retient toute l’attention des organisateurs. «Nous vérifions que les cordes sont en bon état avec des essais sur la façade du parking ».
Et puis, il y a la vérification du matériel obligatoire et la liste est longue. Il y a le fond de sac traditionnel du randonneur, en y rajoutant avec un gore-tex haut et un gore-tex bas, des gants, un bonnet, une couverture de survie, un duvet, une tente « de manière à faire face à un orage, par exemple. Ensuite, il y a la pharmacie, sachant que du côté de l’organisation nous disposons de 6 packs de médecins à savoir un camion avec un médecin, un secouriste et tout le nécessaire d’urgentiste. Mais les athlètes doivent être autonomes au niveau des médicaments sans oublier le matériel nécessaire à ce que nous appelons la bobologie pour soigner les coupures, les ampoules aux mains, mais surtout pour soigner les pieds car ce sont eux qui vont le plus souffrir durant ces 500 kilomètres de course où va se mélanger l’aquatique et la marche, qui est plutôt un package détonnant. Et ils vont souffrir surement en Corse plus qu’ailleurs car le terrain est compliqué, dur et caillouteux. Il ne suffit pas d’aller vite, il faudra être capable de se gérer durant cinq à huit jours de course entre la marche, le VTT, le kayak et les cordes. Le côté médical, prendre soin de soi et de son équipe est donc primordial dans ce genre d’épreuve. On a vu des équipes qui venaient sur ce championnat du Monde pour gagner et qui étaient contrainte d’abandonner après deux jours de course car ils avaient les pieds en trop mauvais état au point qu’ils ne pouvaient plus avancer », a détaillé Pascal Bauhaud.
Le côté administratif concerne les licences d’affiliation aux différentes Fédérations de Triathlon et les certificats d’aptitude d’autonomie pour les cordes ou encore le kayak. Mais c’est surtout le côté technique qui retient toute l’attention des organisateurs. «Nous vérifions que les cordes sont en bon état avec des essais sur la façade du parking ».
Et puis, il y a la vérification du matériel obligatoire et la liste est longue. Il y a le fond de sac traditionnel du randonneur, en y rajoutant avec un gore-tex haut et un gore-tex bas, des gants, un bonnet, une couverture de survie, un duvet, une tente « de manière à faire face à un orage, par exemple. Ensuite, il y a la pharmacie, sachant que du côté de l’organisation nous disposons de 6 packs de médecins à savoir un camion avec un médecin, un secouriste et tout le nécessaire d’urgentiste. Mais les athlètes doivent être autonomes au niveau des médicaments sans oublier le matériel nécessaire à ce que nous appelons la bobologie pour soigner les coupures, les ampoules aux mains, mais surtout pour soigner les pieds car ce sont eux qui vont le plus souffrir durant ces 500 kilomètres de course où va se mélanger l’aquatique et la marche, qui est plutôt un package détonnant. Et ils vont souffrir surement en Corse plus qu’ailleurs car le terrain est compliqué, dur et caillouteux. Il ne suffit pas d’aller vite, il faudra être capable de se gérer durant cinq à huit jours de course entre la marche, le VTT, le kayak et les cordes. Le côté médical, prendre soin de soi et de son équipe est donc primordial dans ce genre d’épreuve. On a vu des équipes qui venaient sur ce championnat du Monde pour gagner et qui étaient contrainte d’abandonner après deux jours de course car ils avaient les pieds en trop mauvais état au point qu’ils ne pouvaient plus avancer », a détaillé Pascal Bauhaud.
Cette course nécessite une organisation énorme et bien rôdée avec des checkpoints avec des bénévoles et puis il y a les aires de transition où les organisateurs vont amener le matériel que vont utiliser les athlètes pour réaliser l’épreuve à savoir les VTT ou les kayaks. « Nous allons déposer ce matériel pour chaque équipe, ranger le matériel qui a été utilisé dans l’épreuve précédente et se rendre sur autre aire de transition. Nous disposons de 12 véhicules, des utilitaires d’une vingtaine de mètres cubes qui vont, jour et nuit prendre du matériel en un point pour le transporter sur un autre point. C’est toute une organisation lourde et complexe car il y a des écarts importants qui sont prévus entre les équipes de tête et les dernières et ce de l’ordre de trois jours puisque nous pensons que les premières équipes vont mettre 5 jours à réaliser ce parcours et les dernières 8 jours. Au-delà, nous rapatrions tout le monde jusque sur la ligne d’arrivée à l’Ile-Rousse. Nous avons des équipes de bénévoles qui sont rompues à ce genre d’organisation et cela devrait bien se passer », a poursuivi Pascal Bauhaud.
Ce mardi matin, les vérifications vont se poursuivre tandis que le défilé des nations est prévu sur le cours Paoli à 16 h 30, en collaboration avec les élèves de la cité scolaire Pascal-Paoli qui seront porte-drapeaux tandis qu’une vingtaine d’élèves ouvriront le défilé en musique, « un moment très festif pour présenter les équipes et les nations présentes. A l’issue aura lieu la cérémonie d’ouverture officielle à l’Université de Corse. Et rappelons que le prologue aura lieu mercredi matin dans le secteur de la citadelle et de la vieille-ville ».
Ainsi, mercredi matin, à partir de 9 heures les équipes participeront au prologue qui sera un moment d’échange et de partage à travers la découverte de la citadelle et de l’histoire de Corte, à travers une course d’orientation non chronométrée. Deux élèves de la cité scolaire seront associés à chaque équipe. « Les élèves vont prendre d’assaut la citadelle et le rempart nord du Musée de la Corse où nous avons installé des filets et ils auront une balise à aller chercher. La course d’orientation conduira les athlètes vers le nid d’aigle et la vieille ville. Nous travaillons depuis un an avec la proviseure, Mme Julia Albertini, qui a pris la mesure de cette course et elle a pensé à mettre en place trois ateliers où les athlètes seront amenés à découvrir la langue et la culture corse, ponctué par un petit quizz pour valider une balise », a conclu Pascal Bauhaud. Rappelons le grand départ de cette épreuve inédite aura lieu jeudi matin à 6 heures depuis l’esplanade du parking Tuffelli.
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