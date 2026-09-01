Urbinu in Festa revient à Ghisonaccia pour faire découvrir les zones humides

En pratique : mercredi 30 septembre 2026, de 14 à 17 heures, sur le parking de la maison des gardes et du restaurant d’Urbinu, à Ghisonaccia. Entrée gratuite.

Pourquoi protéger les lagunes ? Quelles espèces vivent dans et autour de l’étang d’Urbinu ? C’est à ces questions que le CPIE Bastia U Marinu et ses partenaires proposeront de répondre lors de la 10e édition d’Urbinu in Festa. La manifestation se déroulera sur le parking de la maison des gardes et du restaurant d’Urbinu.Les deux journées commenceront par l’accueil de groupes d’enfants. Le mardi 29 septembre sera réservé à des classes de CM2 des écoles élémentaires de Ghisonaccia et de Migliacciaru, à Prunelli-di-Fiumorbo. Le mercredi matin, des élèves de 4e du collège du Fiumorbu et des enfants du centre aéré AFARIF participeront à leur tour aux activités. Le mercredi après-midi, de 14 h à 17 h, les ateliers seront accessibles au grand public, gratuitement et en libre accès.Le programme réunit onze ateliers pédagogiques. Les visiteurs pourront notamment s’intéresser aux oiseaux de Corse et aux laro-limicoles, à la pêche en étang, aux amphibiens ou encore à la flore protégée du littoral. Le CPIE Bastia abordera aussi la présence du crabe bleu et la capacité des zones humides à piéger le carbone. D’autres animations porteront sur les espèces de Méditerranée, le biomimétisme, la biodiversité, le climat et la prévention des risques majeurs.Ces activités seront animées avec la Collectivité de Corse, le Conservatoire d’espaces naturels de Corse, le Parc naturel régional de Corse, la plateforme de recherche Stella Mare, l’association Hélios et la MAIF. La manifestation bénéficie du soutien de la DREAL de Corse, de la commune de Ghisonaccia et de la MAIF.Créé en 2016, Urbinu in Festa vise à sensibiliser les enfants comme les adultes à la fragilité des zones humides. L’étang d’Urbinu en offre un exemple concret. Située au nord de Ghisonaccia, cette lagune de 750 hectares est la deuxième plus grande de Corse. Elle accueille notamment des oiseaux d’eau, des poissons et une végétation adaptée au milieu saumâtre. Reconnue comme site Ramsar depuis 2008, elle illustre aussi les fonctions de ces milieux : abriter des espèces, stocker et épurer l’eau, atténuer les inondations et contribuer au stockage du carbone.----



