A màghjina - Quandu Elba è u fortinu anu appuntamentu cù a luna
Au-dessus de la mer Tyrrhénienne, la lune se lève dans la douceur du soir. Au loin, l’île d’Elbe et le fortin de Chjurlinu semblent l’attendre, immobiles sous un ciel couleur de rose et de bleu.
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