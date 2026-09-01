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A màghjina - Quandu Elba è u fortinu anu appuntamentu cù a luna


le Lundi 28 Septembre 2026 à 07:15

Au-dessus de la mer Tyrrhénienne, la lune se lève dans la douceur du soir. Au loin, l’île d’Elbe et le fortin de Chjurlinu semblent l’attendre, immobiles sous un ciel couleur de rose et de bleu.
Si, comme Christophe Puntel, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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