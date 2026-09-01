Petraserena : Cinq communes inaugurent un projet d’étapes sur a Via san Martinu

Un mur de Berlin

L’idée mûrit dans l’esprit du maire de Petraserena qui prend son petit bâton de pèlerin et va voir les maires des villages d’à côté, notamment le village de Zuani qui est le premier concerné, et Ampriani. « Je voulais un projet qui dépasse la petite animation locale, qui ne m’intéressait pas, pour promouvoir le niveau culturel de ma commune, faire connaître aux gens leur passé, un passé qui peut être un portail vers l’avenir. C’est le cas du projet d’a via San Martinu. Je me suis dit qu’on pouvait construire l’avenir grâce à ces éléments de ce passé très noble et très enrichissant qu’il faut juste faire redécouvrir aux gens pour leur rendre la fierté d’appartenir à ce territoire habité depuis plus d’un millénaire. Avec les habitants du village et quelques amis maires, nous nous sommes dit que ce projet, tel que le proposait Christian, était pour nous, communes reculées de l’intérieur, vivant dans une espèce de no man’s land où nous serions sans passé et sans avenir, une façon de lutter contre cette désespérance. San Martinu, c’est le saint du partage et par rapport à ce que nous sommes, à ce que nous avons été et à ce que nous souhaitons devenir, le partage est très porteur, c’est une valeur très forte à défendre ». A Zuani, village avec une longue histoire, mais aujourd’hui déshérité avec très peu d’habitants, ou encore à Ampriani, Bernard Vannucci reçoit, précise-t-il « un accueil magnifique, une écoute chaleureuse, parce que les gens sont en demande. Ils vivent dans des villages isolés et ont besoin d’ouverture ». Cet accueil le renforce dans son idée. « Ces villages, c’est la même micro région, la même famille, avant les gens se mariaient d’un village à l’autre. Nous avons été séparés par un Mur de Berlin imaginaire depuis l’après-guerre ». Ce mur, c’est l’impossibilité aujourd’hui de se déplacer directement d’un village à l’autre, faute de route carrossable. « Pour aller à Ampriani ou à Zuani qui sont à 2 kilomètres de Petraserena, je suis obligé de redescendre à Aleria, ou de passer par Erbajolo et faire 40 kilomètres. L’aménagement du territoire, tel qu’il a été pensé en Corse avec des pénétrantes, a privilégié ce que la DATAR à l’époque appelait les aménagements en peigne concentrés sur un axe central de la Côte orientale et a abandonné toutes les voies latérales qui reliaient ces villages. Il y a deux heures de route pour aller à Vezzani ou à Antisanti. On s’est dit qu’on allait faire tomber ce mur en ouvrant a Via San Martinu et retrouver un projet commun, une respiration ».



Un chemin d’avenir

Le projet est testé avec succès auprès de la population, le 18 août dernier, lors des journées du Festivale di a Ruralità. Près de 200 personnes et les maires des cinq villages sont présents, mais aussi des maires de communes plus éloignées : Scata, lieu cortinchi très emblématique avec son château que fouille actuellement Stéphane Orsini, Sant'Andria di Boziu, Ghjuncaghju… « Tout l’été, il y a des soirées dans nos villages, mais ça fait longtemps que je n’ai pas vu les gens aussi contents de participer à une journée et autant de joie et d’enthousiasme », se félicite le maire de Petraserena. « Tout cela a débouché sur l’envie d’installer cette journée et d’en faire un socle commun à toutes nos communes qui peuvent se revendiquer de l’héritage Cortinchi. L’idée est de construire peu à peu un chemin qui relierait nos communes pour développer entre nous une solidarité, comme c’était le cas avant. Nous avons décidé de travailler pour l’avenir, tous ensemble, autour de projets culturels, mais aussi économiques et touristiques. Cela nous permettrait de nous insérer dans cet itinéraire culturel avec son pendant économique qui serait une capacité d’hébergement à développer. Cela pourrait être aussi un projet européen à défendre tous ensemble ». Déjà sept à huit communes veulent adhérer concrètement au projet. « On souhaiterait d’abord ouvrir le chemin entre Petraserena, Ghjuncaghju et Zuani et relier le sanctuaire de Pancheraccia et la superbe chapelle romane qui se trouve au-dessus. Cet itinéraire, on le construira tous ensemble, et il peut aller très loin ». Une première étape relierait San Ghjuvà à San Petru, et une seconde, San Petru à la chapelle San Martinu située sous le château de Pietra Lerata sur la commune de Zuani. « Ce sera une association informelle, horizontale, avec des liens de proximité entre les gens, et à la demande, en fonction de la proximité et des besoins de chaque village et de chaque population. Chaque année, on fera des petites réunions et l’on décidera du programme de projets à développer en essayant de grandir tous ensemble, pas à pas, doucement, par étape. Ce sera un projet sur la durée, à 20 ou 30 ans, mais l’essentiel est déjà de l’initier. Ce projet ouvre un chemin vers l’avenir que les jeunes ensuite poursuivront. Nous avons demandé aux enfants de planter un châtaignier symbolique pour les y associer dès le début ».

