Les pompiers de Haute-Corse appelés à manifester lundi à Bastia

Le rendez-vous est fixé à 14 heures au centre de secours principal (CSP) de Bastia. Le cortège s’élancera une demi-heure plus tard vers la préfecture de Haute-Corse, en empruntant l’avenue de la Libération, la Citadelle, le boulevard Gaudin, le boulevard Paoli puis l’avenue Maréchal-Sebastiani.
Cette mobilisation s’inscrit dans un mouvement national.
L’intersyndicale réclame notamment un financement pérenne du service, des effectifs suffisants, des mesures pour la santé et la sécurité des personnels, ainsi qu’un renforcement des moyens opérationnels et aériens.
Elle demande également de rendre plus effective la coopération entre la Corse et la Sardaigne en matière de secours.
Cette mobilisation s’inscrit dans un mouvement national.
L’intersyndicale réclame notamment un financement pérenne du service, des effectifs suffisants, des mesures pour la santé et la sécurité des personnels, ainsi qu’un renforcement des moyens opérationnels et aériens.
Elle demande également de rendre plus effective la coopération entre la Corse et la Sardaigne en matière de secours.
-
Paulu-Santu Parigi, réélu sénateur de Haute-Corse : « Une fierté et une joie profonde »
-
Sénatoriales en Corse du Sud. Jean-Jacques Panunzi : « Il ne s’agit pas de faire capoter le projet sur l’autonomie »
-
Haute-Corse : le sénateur sortant Paulu Santu Parigi réélu
-
Sénatoriales en Corse-du-Sud : Jean-Jacques Panunzi réélu dès le premier tour
-
Ligue 3 - Paris 13 met fin à la série de victoires à l’extérieur du SC Bastia