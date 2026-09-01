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Les pompiers de Haute-Corse appelés à manifester lundi à Bastia


La rédaction le Dimanche 27 Septembre 2026 à 15:27

L’intersyndicale STC, Avenir Secours et CGT appelle les sapeurs-pompiers et les personnels du SIS de Haute-Corse à se mobiliser lundi 28 septembre. Le cortège partira à 14h30 du centre de secours principal de Bastia pour rejoindre la préfecture, où un rassemblement est prévu à 15 heures.



Les pompiers de Haute-Corse appelés à manifester lundi à Bastia
Le rendez-vous est fixé à 14 heures au centre de secours principal (CSP) de Bastia. Le cortège s’élancera une demi-heure plus tard vers la préfecture de Haute-Corse, en empruntant l’avenue de la Libération, la Citadelle, le boulevard Gaudin, le boulevard Paoli puis l’avenue Maréchal-Sebastiani.

Cette mobilisation s’inscrit dans un mouvement national.
L’intersyndicale réclame notamment un financement pérenne du service, des effectifs suffisants, des mesures pour la santé et la sécurité des personnels, ainsi qu’un renforcement des moyens opérationnels et aériens.
Elle demande également de rendre plus effective la coopération entre la Corse et la Sardaigne en matière de secours.




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