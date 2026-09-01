Ligue 3 - Paris 13 met fin à la série de victoires à l’extérieur du SC Bastia

Paris 13 Atlético – SC Bastia (mi-temps 1-0 )

Stade Charlety. Arbitre: Anthony Ustaritz.

But pour Paris 13 : Guendez (38ème)

Avertissements :

Paris 13 : Donat (41ème), F.Camara (53ème)

SC Bastia : Douce (42ème), Poha (49ème), Djédjé (53ème), Belliandjou (64ème)





Paris 13

Temperton, Ayessa, Ibrahim Koné, Poha, F.Camara (Michut 71ème), Dodé, Guendez (Amara 71ème), L.Camara, Bernardino, Inza Koné (Sidibé 66ème), Donat (Benzzakhami 84ème). Entraineur: Stéphane Rossi.



SC Bastia

De Percin, Douce, Monnier, Roncaglia, Djédjé (Alebate 79ème), Zilliox, Makalou (Pasqualini 90ème), Belal (Diarra 66ème), Eickmayer, Boumaaoui (Belliandjou 66ème), Rodrigues. Entraineur: Laurent Peyrelade.



Après dix minutes d’observation, les deux équipes sont rentrées dans le dur de la rencontre avec une première tête cadrée de la part des Parisiens. La réponse bastiaise sera rapide, avec un milieu bastiais qui a parfaitement joué son rôle de récupérateur et de distributeur, avec notamment la vitesse d’Hamidou Makalou. Les premières tentatives bastiaises seront pour Clément Rodrigues.



Pour autant, l’attaque turchina se heurtera à la défense robuste des Gobelins. À l’image de Joachim Eickmayer, lancé dans la surface parisienne (33e), qui n’arrivera pas à s’en défaire dans ce qui aurait pu être l’occasion d’ouvrir le score.



Des Bastiais qui manqueront de percussion et d’animation offensive durant toute cette première période, à la différence de leurs adversaires. À la 37e minute de jeu, une sortie dans les jambes de Théo De Percin sur Enzo Dodé sera sanctionnée par un penalty en faveur des Parisiens. Le portier bastiais se rachètera en stoppant le tir.

Joie de courte durée : Mattheo Guendez ouvrira le score une minute plus tard sur une frappe de 20 mètres, face à une défense bastiaise passive (1-0). Enzo Dodé manquera de faire le break dans la foulée.



Avantage aux Parisiens au retour des vestiaires. Les hommes de Stéphane Rossi se montreront directement dangereux avec, de nouveau, le buteur Mattheo Guendez. Malgré de bonnes intentions au milieu de terrain, à l’heure de jeu, les Bastiais n’auront toujours pas trouvé la solution face à une équipe parisienne physiquement au-dessus.



Sur le banc, Mohamed Boumaoui laissera sa place à Ruben Belliandjou et Lakdhar Belal à Dramane Diarra (66e). Fraîchement entré côté parisien, Aboubacar Sidibé servira Fodié Camara, seul face à Théo De Percin, qui manquera de peu de creuser l’écart.

Les Bastiais ne lâcheront rien durant le dernier quart d’heure, mais ne parviendront pas à trouver les ressources pour briser cette équipe des Gobelins. Les changements tactiques de Laurent Peyrelade n’auront pas non plus apporté les effets escomptés jusqu'à la barre transversale touchée par Nohlann Alebate dans les toutes dernières secondes du match qui aurait pu ramener les bastiais a égalité. À noter, la première entrée en professionnel du bastiais Gordon Pasqualini, 22 ans.



L’arbitre sifflera la fin de la rencontre sur le score de 1 à 0 pour des Parisiens qui restent toujours invaincus à domicile. À l’issue de cette 8e journée, les Bastiais émargent toujours à 10 points avant de recevoir Orléans jeudi prochain.