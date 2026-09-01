Nazione se mobilise à Toga pour dénoncer le coût de la vie en Corse
Christophe Giudicelli le Samedi 26 Septembre 2026 à 11:22
Ce samedi 25 septembre, à 10 heures, une vingtaine de militants de Nazione ont mené une action au magasin Auchan de Toga afin de dénoncer la vie chère. Le parti indépendantiste réclame la mise en place de mesures d’urgence pour lutter contre la hausse du coût de la vie sur l’île. Les indépendantistes réclament un encadrement des prix, des aides aux transports conditionnées à la baisse des prix et l’organisation d’assises de la vie chère en Corse.
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