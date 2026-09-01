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U tempu in Corsica


le Samedi 26 Septembre 2026 à 07:25

Le temps bien ensoleillé s'impose dès le début de la matinée. Le ciel reste sans nuage toute la journée. Les températures maximales sont un peu plus fraiches : elles ne dépassent pas 28 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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