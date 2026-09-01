U tempu in Corsica

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Bovin en divagation à Prunu : le motard blessé
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Galeria : un homme de 36 ans gravement blessé après une chute d’environ 15 mètres
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Bocognano : contrôlé à 156 km/h sur la T20, son permis suspendu six mois
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Bastia : un élément de balcon se détache et endommage plusieurs véhicules
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Sécheresse en Haute-Corse : la Plaine orientale reste en crise, le reste du département en alerte
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