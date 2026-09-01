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Galeria : un homme de 36 ans gravement blessé après une chute d’environ 15 mètres


La rédaction le Vendredi 25 Septembre 2026 à 22:47

Un homme de 36 ans a fait une chute d’environ 15 mètres ce vendredi 25 septembre, vers 21 h 10, sur la commune de Galeria. Il présentait une fracture ouverte du radius et du cubitus, une suspicion de fracture du fémur et une forte douleur dorsale irradiant jusqu’à la tête.







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