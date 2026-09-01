Galeria : un homme de 36 ans gravement blessé après une chute d’environ 15 mètres

Les secours de Galeria et de Calvi sont intervenus avec l’appui du Groupe montagne des sapeurs-pompiers de Haute-Corse.
La victime a été évacuée par l’hélicoptère Dragon 2B, dans le cadre d’un transport médicalisé, vers le centre hospitalier de Bastia
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