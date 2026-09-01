Sécheresse en Haute-Corse : la Plaine orientale reste en crise, le reste du département en alerte

La pluie manque toujours en Haute-Corse. Selon Météo-France, les précipitations de septembre n’atteignent que 16 % de la normale mensuelle. Les sols sont particulièrement secs en Balagne, dans le Cap Corse et dans le sud de la Plaine orientale. Les quelques averses annoncées pour le milieu de la semaine prochaine ne devraient pas suffire à reconstituer les réserves en eau.



La baisse touche aussi les nappes et les barrages. Seules 27 % des nappes alluviales du département présentent un niveau légèrement supérieur à la moyenne, indique la préfecture dans son communiqué du 25 septembre. La Balagne et le Cap Corse font l’objet d’une surveillance renforcée. Le secteur du Bevinco est en alerte, tandis que ceux de la Figarella et du Luri restent sous vigilance.



Le barrage de Calacuccia est rempli à 39 %, contre 46 % lors de la précédente réunion du comité. Dans l’ensemble de la Haute-Corse, les réserves de l’Office d’équipement hydraulique de la Corse sont remplies à 25 %, contre 35 % à la même période en 2025. Elles ont perdu trois points en une semaine.



La situation est la plus tendue dans la Plaine orientale, où les stocks ne sont remplis qu’à 17 %. Les réserves de Teppe Rosse et d’Altizone ont atteint leur niveau minimal d’exploitation ; celle de Bacciana est remplie à 18 %.

Faute de pluies significatives et alors que les températures restent supérieures aux moyennes de saison, la préfecture maintient la Plaine orientale au niveau crise. Le reste du département demeure au niveau alerte. Dans ce contexte, la préfète de Haute-Corse Véronique Deprez-Boudier a appelé à poursuivre les efforts de gestion de l’eau jusqu’à la prochaine période de recharge.