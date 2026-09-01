Record du GR20 - Aurélien Dunand-Pallaz, le trailer à grande vitesse, entre dans la légende du GR20

Les planètes étaient alignées



Ce temps de référence est le dénouement d'un projet qui a mûri sur le moyen et le long terme. « C'est l'aboutissement d'une longue préparation. Je suis venu pour la première fois sur le GR20 il y a six ans. Depuis j'y reviens régulièrement. J'étais là pour préparer la Diagonale des Fous que j'avais remporté en 2023. Après ma victoire à Corte, en juillet, je suis venu sur le GR20 en août pour effectuer des reconnaissances et je me suis rendu compte que battre le record d François D'Haene était faisable », explique Aurélien Dunand-Pallaz en souriant : « Maintenant je ne pensais pas que j'allais faire ce temps-là. Mais les planètes se sont alignés, toutes les conditions y compris la météo étaient réunies. Je partais pour faire 28h30. Une fois arrivée à Bavella, j'avais une belle avance et je savais que cela allait encore descendre. Quand j'étais tout près de l'arrivée, au moment d'entamer la dernière descente après la "porte de la délivrance", on m'a dit que je pouvais passer sous les 27h30, alors je suis descendu fort ».



Un record bâti sur une prise de risque dans la partie Nord réputée la plus difficile : « J'ai pris le risque de partir vite sur la partie Nord qui est la plus technique, malgré les mises en garde et cela s'est avéré être la bonne tactique. Pour autant, j'apprécie ce genre de profils avec des descentes importantes même si cela fait mal aux jambes. A Vizzavona, à mi-chemin, j'avais 1h40 d'avance. Il fallait ne pas craquer pour aller au bout, mais en repartant de Vizzavona je me suis rendu compte que j'avais les jambes. J'ai encore accentué mon avance lors de la nuit. Maintenant il est évident que quand on une telle marge on est quand même plus à l'aise dans ce genre de tentative », explique encore le traileur.



Aurélien Dunand-Pallaz signe là une performance en tout point remarquable et confirme que la montagne corse, réputée difficile avec des dénivelés importants, se mérite. Une chose est certaine ces 27h39 ont marqué les esprits.



