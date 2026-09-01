Record du GR20 - Aurélien Dunand-Pallaz, le trailer à grande vitesse, entre dans la légende du GR20

A ce moment-là on se disait que ce chrono avait de beaux jours devant lui, tant il paraissait, déjà, impressionnant. En fait ce record déjà de haut niveau n'aura duré qu'un peu plus de deux mois, le temps pour Aurélien Dunand-Pallaz, au palmarès international long comme un jour sans pain - étant, entre-autres, champion de France de Trail Long, vainqueur de la Diagonale des Fous (2023) de la Skyrunner et de la 110 à Corte avec à la clé le record en 14h41 (justement le 9 juillet date du record de D'Haene) - de s'y atteler.
En s'élançant de Calenzana ce jeudi, Aurélien Dunand-Pallaz s'était fixé de passer sous la barre des 29 heures avec en ligne de mire 28h30. Un pari déjà ambitieux, mais au fil de la journée il était évident que cette ambition pouvait être revue. A mi-parcours à Vizzavona il était pointé hier à 18h50, il venait de boucler la partie Nord du GR20, réputée comme étant la plus technique, en 13h50 et comptait 1h40 sur le temps de François D'Haene. La nuit était de la même manière profitable à Aurélien Dunand-Pallaz qui accentuait son effort et son avance pour la porter à 2h14 au col de Bavella qu'il atteignait ce matin à 6h05. Dès lors, sauf impondérable, il était acquis que le record allait être largement battu.
Restait à déterminer sa valeur. Finissant en boulet de canon, Aurélien Dunand-Pallaz franchissait la ligne d'arrivée à 8h29, atomisant le record du GR en 27h29.
Un temps absolument extraordinaire au sens premier du terme. Une nouvelle barrière vient d'être franchie et de quelle manière.
Attendu à Conca par ses proches, sa famille, et l'ensemble de son staff, le nouveau recordman était visiblement ému mais logiquement fier de cet exploit qui le fait entrer dans la grande histoire de l'Alta Strada.
En s'élançant de Calenzana ce jeudi, Aurélien Dunand-Pallaz s'était fixé de passer sous la barre des 29 heures avec en ligne de mire 28h30. Un pari déjà ambitieux, mais au fil de la journée il était évident que cette ambition pouvait être revue. A mi-parcours à Vizzavona il était pointé hier à 18h50, il venait de boucler la partie Nord du GR20, réputée comme étant la plus technique, en 13h50 et comptait 1h40 sur le temps de François D'Haene. La nuit était de la même manière profitable à Aurélien Dunand-Pallaz qui accentuait son effort et son avance pour la porter à 2h14 au col de Bavella qu'il atteignait ce matin à 6h05. Dès lors, sauf impondérable, il était acquis que le record allait être largement battu.
Restait à déterminer sa valeur. Finissant en boulet de canon, Aurélien Dunand-Pallaz franchissait la ligne d'arrivée à 8h29, atomisant le record du GR en 27h29.
Un temps absolument extraordinaire au sens premier du terme. Une nouvelle barrière vient d'être franchie et de quelle manière.
Attendu à Conca par ses proches, sa famille, et l'ensemble de son staff, le nouveau recordman était visiblement ému mais logiquement fier de cet exploit qui le fait entrer dans la grande histoire de l'Alta Strada.
Les planètes étaient alignées
Ce temps de référence est le dénouement d'un projet qui a mûri sur le moyen et le long terme. « C'est l'aboutissement d'une longue préparation. Je suis venu pour la première fois sur le GR20 il y a six ans. Depuis j'y reviens régulièrement. J'étais là pour préparer la Diagonale des Fous que j'avais remporté en 2023. Après ma victoire à Corte, en juillet, je suis venu sur le GR20 en août pour effectuer des reconnaissances et je me suis rendu compte que battre le record d François D'Haene était faisable », explique Aurélien Dunand-Pallaz en souriant : « Maintenant je ne pensais pas que j'allais faire ce temps-là. Mais les planètes se sont alignés, toutes les conditions y compris la météo étaient réunies. Je partais pour faire 28h30. Une fois arrivée à Bavella, j'avais une belle avance et je savais que cela allait encore descendre. Quand j'étais tout près de l'arrivée, au moment d'entamer la dernière descente après la "porte de la délivrance", on m'a dit que je pouvais passer sous les 27h30, alors je suis descendu fort ».
Un record bâti sur une prise de risque dans la partie Nord réputée la plus difficile : « J'ai pris le risque de partir vite sur la partie Nord qui est la plus technique, malgré les mises en garde et cela s'est avéré être la bonne tactique. Pour autant, j'apprécie ce genre de profils avec des descentes importantes même si cela fait mal aux jambes. A Vizzavona, à mi-chemin, j'avais 1h40 d'avance. Il fallait ne pas craquer pour aller au bout, mais en repartant de Vizzavona je me suis rendu compte que j'avais les jambes. J'ai encore accentué mon avance lors de la nuit. Maintenant il est évident que quand on une telle marge on est quand même plus à l'aise dans ce genre de tentative », explique encore le traileur.
Aurélien Dunand-Pallaz signe là une performance en tout point remarquable et confirme que la montagne corse, réputée difficile avec des dénivelés importants, se mérite. Une chose est certaine ces 27h39 ont marqué les esprits.
Ce temps de référence est le dénouement d'un projet qui a mûri sur le moyen et le long terme. « C'est l'aboutissement d'une longue préparation. Je suis venu pour la première fois sur le GR20 il y a six ans. Depuis j'y reviens régulièrement. J'étais là pour préparer la Diagonale des Fous que j'avais remporté en 2023. Après ma victoire à Corte, en juillet, je suis venu sur le GR20 en août pour effectuer des reconnaissances et je me suis rendu compte que battre le record d François D'Haene était faisable », explique Aurélien Dunand-Pallaz en souriant : « Maintenant je ne pensais pas que j'allais faire ce temps-là. Mais les planètes se sont alignés, toutes les conditions y compris la météo étaient réunies. Je partais pour faire 28h30. Une fois arrivée à Bavella, j'avais une belle avance et je savais que cela allait encore descendre. Quand j'étais tout près de l'arrivée, au moment d'entamer la dernière descente après la "porte de la délivrance", on m'a dit que je pouvais passer sous les 27h30, alors je suis descendu fort ».
Un record bâti sur une prise de risque dans la partie Nord réputée la plus difficile : « J'ai pris le risque de partir vite sur la partie Nord qui est la plus technique, malgré les mises en garde et cela s'est avéré être la bonne tactique. Pour autant, j'apprécie ce genre de profils avec des descentes importantes même si cela fait mal aux jambes. A Vizzavona, à mi-chemin, j'avais 1h40 d'avance. Il fallait ne pas craquer pour aller au bout, mais en repartant de Vizzavona je me suis rendu compte que j'avais les jambes. J'ai encore accentué mon avance lors de la nuit. Maintenant il est évident que quand on une telle marge on est quand même plus à l'aise dans ce genre de tentative », explique encore le traileur.
Aurélien Dunand-Pallaz signe là une performance en tout point remarquable et confirme que la montagne corse, réputée difficile avec des dénivelés importants, se mérite. Une chose est certaine ces 27h39 ont marqué les esprits.
La chronologie des records
2000 : Jean-François Luciani : 37h07
2005 : Pierrot Santucci : 36h53
2009 : Kilian Jornet : 32h54
2014 : Guillaume Peretti : 32h00
2016 : François D'Haene : 31h06
2020 : Xavier Thévenard : 32h32
2021 : Lambert Santelli: 30h25
9 juillet 2026 : François D'Haene : 29h46
25 septembre 2026: Aurélien Dunand-Pallaz : 27h29
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