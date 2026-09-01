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A màghjina - U vechju fornu à calcina di Prunelli


le Vendredi 25 Septembre 2026 à 07:25

À Migliacciaro, près de la fontaine d’A Vascherra du Casali, le lierre a gagné les murs de l’ancien four à chaux appelé « U Fornu ». Aujourd’hui désaffecté, il demeure le vestige d’une activité encore inscrite dans le passé récent de la microrégion du Fium'Orbu.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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