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Trois personnes secourues en montagne par le Dragon 2B


Léana Serve le Jeudi 24 Septembre 2026 à 18:52

Le Dragon 2B a effectué ce jeudi trois missions de secours en Haute-Corse, en renfort des sapeurs-pompiers, a indiqué le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse. Deux interventions ont concerné le GR20, où deux personnes, légèrement blessées, ont été prises en charge. La troisième intervention s’est déroulée dans le Fango, à la suite d’une chute. Le Dragon 2B est intervenu en renfort des pompiers de Galeria, déjà engagés sur place.







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