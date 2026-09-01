Trois personnes secourues en montagne par le Dragon 2B
Léana Serve le Jeudi 24 Septembre 2026 à 18:52
Le Dragon 2B a effectué ce jeudi trois missions de secours en Haute-Corse, en renfort des sapeurs-pompiers, a indiqué le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse. Deux interventions ont concerné le GR20, où deux personnes, légèrement blessées, ont été prises en charge. La troisième intervention s’est déroulée dans le Fango, à la suite d’une chute. Le Dragon 2B est intervenu en renfort des pompiers de Galeria, déjà engagés sur place.