Après une journée de mobilisation, les agriculteurs corses obtiennent un rendez-vous au ministère

Un rendez-vous mercredi au ministère



Après plusieurs heures de discussions avec les services de l’État au sein des préfectures d’Ajaccio et Bastia, si peu d’avancées ont été actées, les agriculteurs corses ont toutefois obtenu un rendez-vous avec le cabinet de la ministre de l’Agriculture, mercredi prochain à 15 heures à Paris. À la demande de la Chambre d’agriculture, le directeur de l’Agence de services et de paiement (ASP) doit également participer à cette réunion. « Ce qui a été entendu, ça a été de prendre en compte un rendez-vous très rapide au niveau du cabinet ministériel de l’Agriculture », indique Jean-Baptiste Arena, président de la Chambre d’agriculture de Corse. Une partie des syndicats, au premier rang desquels la FDSEA, a toutefois marqué son insatisfaction quant au fait que la présence de la ministre a présence de la ministre Annie Genervard ne soit pas confirmée. Une présence qui n’est toutefois « pas un préalable » pour la suite des discussions pour Jean-Baptiste Arena. « Ce n’est pas avec elle qu’on doit discuter de tout ce qui est technique. Par contre, il y aura la présence de tout son cabinet et j’ai demandé la présence du directeur de l’ASP, Sylvain Maestracci, qui est un élément bloquant depuis des années en Corse, notamment au niveau de l’ICHN et de tous les contrôles que subissent les éleveurs sur les surfaces agricoles ». Un interlocuteur dont le président de la Chambre d’Agriculture réclamait depuis longtemps la présence autour de la table. Pour ce dernier, la réunion de mercredi devra notamment permettre de débloquer plusieurs difficultés liées à l’application de la PAC et aux contrôles des exploitations. « Ce n’est pas une discussion que nous demandons, mais des réponses », prévient-il.



Sur le dossier qui a mis le feu aux poudres ces dernières semaines, le plan CASI, tout reste est notamment encore loin d’être réglé. La Chambre d’agriculture souhaite désormais que les premiers fonds de l’enveloppe de 1,3 million d’euros soient débloqués rapidement, en priorité pour les filières ovine, caprine, maraîchère et apicole. Mais dans le même temps, les discussions se poursuivent pour tenter d’obtenir davantage. Jean-Baptiste Arena indique ainsi que des échanges sont engagés avec le cabinet du ministère de l’Agriculture, mais aussi celui du Premier ministre, afin d’étudier une nouvelle répartition des crédits prévus dans le cadre du plan CASI. L’objectif serait notamment de pouvoir réorienter une partie des crédits initialement destinés aux dispositifs assurantiels, auxquels une grande partie des agriculteurs corses n’ont pas recours, vers l’enveloppe dite de réarmement. « Cette même enveloppe de réarmement pourra d’ici quinze jours faire l’objet d’une clause de revoyure », indique le président de la Chambre en ajoutant : « On n’a pas entendu aujourd’hui de certitudes sur la clause de revoyure, mais clause de revoyure il y aura ».