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Le Corse Auto Rétro revient ce week-end à Porticcio


La rédaction le Jeudi 24 Septembre 2026 à 16:00

Après une première édition qui avait réuni plus de 140 véhicules, le Corse Auto Rétro revient à Porticcio du vendredi 25 au dimanche 27 septembre. Pendant trois jours, voitures anciennes et de collection investiront la place Saint-Laurent, avec plusieurs animations au programme.



(Photo : Archives CNI - Alba Marcelli)
(Photo : Archives CNI - Alba Marcelli)
Les amateurs de belles mécaniques ont rendez-vous ce week-end à Porticcio. Après le succès rencontré l'an dernier pour sa première édition, le Corse Auto Rétro fait son retour du vendredi 25 au dimanche 27 septembre sur la place Saint-Laurent.
 
Organisé par l'association Corse Auto Rétro, présidée par Jean-Charles Ricci, en partenariat avec la commune de Grosseto-Prugna Porticcio, l'évènement réunira une nouvelle fois de nombreux véhicules anciens et de collection. L'an dernier, plus de 140 voitures avaient été exposées par des professionnels comme des particuliers.
 
Durant ces trois jours, le public pourra découvrir les véhicules exposés, mais aussi profiter de balades en voitures anciennes et de différentes animations. 
 
La journée de samedi sera notamment marquée par une vente aux enchères à 14 heures et une conférence, avant un concert du groupe Armunia à partir de 19h30.
 
L'inauguration officielle se tiendra samedi à 11h30. 
 
Le Corse Auto Rétro sera accessible vendredi de 17 heures à 20h30, samedi de 9h30 à 20h30 et dimanche de 9h30 à 18 heures. L'entrée est libre.





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