"Corse Auto Rétro" : Le premier salon rétromobile organisé en Corse se tiendra à Porticcio du 21 au 23 novembre

Alba Marcelli le Mercredi 19 Novembre 2025 à 09:30

Jean-Charles Ricci, délégué de la Fédération Française des Véhicules d’Époque pour la Corse organise avec la mairie de Porticcio "Corse Auto Rétro", le salon automobile dédié aux voitures d'époque du 21 au 23 novembre. Une première en Corse.



C'est une première en Corse. Le salon automobile de voitures d'époque "Corse Auto Rétro" ouvrira ses portes à Porticcio le 21 novembre pour trois jours.
 
"On organise pour la première fois en Corse un rétromobile "Corse Auto Rétro"; salon consacré aux voitures anciennes, qui va se dérouler sur la plage des Tamaris. C'est une première dans l'île, ça n'a jamais existé donc on va faire de notre mieux pour que ce soit exceptionnel" , explique Jean-Charles Ricci. "Il y aura des véhicules de tout âge, des années 1950 jusqu'aux années 1980/90, tous modèles, tous les états, pratiquement neufs à des véhicules dans leur jus. Le but, c'est que les gens puissent découvrir tous ces véhicules qui dorment dans des dépôts, qui ne roulent pas souvent, qui sont difficiles à voir quand ils sont sur la route. Là, pendant trois jours, ils seront stationnés, tout le monde pourra venir les voir, discuter avec les propriétaires, poser des questions, se rappeler son enfance", ajoute-t-il.

Une vente aux enchères avec une vingtaine de véhicules

Le salon sera inauguré le vendredi 21 novembre à 17h30 en présence de Miss 15/17 Corse.  Sur un espace de 600m2, près de 60 véhicules anciens vont être exposés à la fois sous chapiteau et en extérieur : Voitures d'époque, Youngtimers (années 80/90) et motos avec la présence du Corsica Impérial Chapter et de Pin-up.

Plusieurs clubs insulaires seront présents sur l'événement, comme le Rétro Club Automobile Ajaccien qui présentera 8 véhicules autour du thème de la Nationale 7.

Le temps fort de ce salon sera la vente aux enchères organisée le samedi de 14h à 16h avec une vingtaine de véhicules des années 60 aux années 2000 : Aston Martin, Mercedes, Renault, Peugeot, Citroën, motos...  
https://www.interencheres.com/vehicules/vehicules-de-collection-corse-auto-reto-en-cours-de-preparation-666472

L'événement est gratuit et ouvert à tous. Samedi de 9h30 à 20h avec un concert en fin de journée. Dimanche de 9h30 à 17h. 
Parking des Tamaris à Porticcio. Entrée libre. 

Vendredi 21 novembre
• 9h00 - 14h00 : installation des véhicules exposés
• 17h30 : inauguration officielle
• 20h00 : fermeture

Samedi 22 novembre
• 9h30 : ouverture
• Contrôle des véhicules destinés à la vente aux enchères
• 14h00 : vente aux enchères
• 19h00 : concert d'André Paoli
• 20h00 : fermeture

Dimanche 23 novembre
• 9h30 : ouverture du salon jusqu'à 17:30
 




