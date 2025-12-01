"Corse Auto Rétro" : Le premier salon rétromobile organisé en Corse se tiendra à Porticcio du 21 au 23 novembre

C'est une première en Corse. Le salon automobile de voitures d'époque "Corse Auto Rétro" ouvrira ses portes à Porticcio le 21 novembre pour trois jours.



"On organise pour la première fois en Corse un rétromobile "Corse Auto Rétro"; salon consacré aux voitures anciennes, qui va se dérouler sur la plage des Tamaris. C'est une première dans l'île, ça n'a jamais existé donc on va faire de notre mieux pour que ce soit exceptionnel" , explique Jean-Charles Ricci. "Il y aura des véhicules de tout âge, des années 1950 jusqu'aux années 1980/90, tous modèles, tous les états, pratiquement neufs à des véhicules dans leur jus. Le but, c'est que les gens puissent découvrir tous ces véhicules qui dorment dans des dépôts, qui ne roulent pas souvent, qui sont difficiles à voir quand ils sont sur la route. Là, pendant trois jours, ils seront stationnés, tout le monde pourra venir les voir, discuter avec les propriétaires, poser des questions, se rappeler son enfance", ajoute-t-il.