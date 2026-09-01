Championnats du Monde de Beach Tennis à Matosinhos : Des Corses en or et en argent

Les deux paires corses qui se sont illustrées au Portugal.
Ces Championnats du Monde de Beach Tennis ITF 2026 se sont déroulés du 7 au 13 septembre 2026 sur la plage de Matosinhos au Portugal, avec un prize money de 100 000 pour les tableaux professionnels de double et 15 000 pour le double mixte. Chez les amateurs, la Corse était représentée par une délégation du Marana Beach Tennis : Chez les jeunes, Eva Tissard, Paul Appy et Louis Bonnafous en catégories U14, U16 et U18, en mixte, féminin et masculin, chez les adultes par la paire Éric Kerneis et Éric Alix en over 50 et Régis Salvat et Éric Alix en over 40 ou plus de 40 ans.
Malgré des tirages compliqués, de beaux matchs, parfois très disputés jusqu’au super tie-break, les jeunes n’ont pu sortir des poules mais l’expérience a été très enrichissante pour eux.
Du côté des adultes, on peut qualifier les résultats de nos Corses, d’Exceptionnels.
Dans la catégorie plus de 50 ans, Éric Kerneis et Éric Alix se sont adjugés le titre mondial après un parcours sensationnel, éliminant successivement une paire de joueurs portugais, pourtant sur leur sable, 6-0, 6-1. Ils brillaient ensuite face aux Espagnols, 6-2, 6-1. En demi-finale, ils réussissaient l’exploit de sortir les favoris, une paire franco-lituanienne tête de série numéro un. Victoire 6-4, 7-5. En finale, ils s’imposaient face à la paire balte Konstantinovics-UUstalu, 6-4, 7-6. L’exploit !
On retrouvait ensuite Éric Alix dans le tableau des plus de 40 ans associé à Régis Salvat, un pilier du Ping Pong Club Bastiais qui avait troqué sa petite raquette contre une plus grosse ! Après une large victoire, 6-1, 6-4, contre une paire germano-portugaise, ils devaient sortir le grand jeu en ¼ finale pour éliminer des portugais : 6-4, 7-6. Une paire balte faisait ensuite les frais de la dynamique corse, mais nos beach-tennismen insulaires ne pouvaient rien en finale contre une paire italo-japonaise : 6-2, 6-0. De sacrés résultats pour le Marana Beach Tennis, créé en juillet 2013, et véritable locomotive de la discipline en Corse.
Malgré des tirages compliqués, de beaux matchs, parfois très disputés jusqu’au super tie-break, les jeunes n’ont pu sortir des poules mais l’expérience a été très enrichissante pour eux.
Du côté des adultes, on peut qualifier les résultats de nos Corses, d’Exceptionnels.
Dans la catégorie plus de 50 ans, Éric Kerneis et Éric Alix se sont adjugés le titre mondial après un parcours sensationnel, éliminant successivement une paire de joueurs portugais, pourtant sur leur sable, 6-0, 6-1. Ils brillaient ensuite face aux Espagnols, 6-2, 6-1. En demi-finale, ils réussissaient l’exploit de sortir les favoris, une paire franco-lituanienne tête de série numéro un. Victoire 6-4, 7-5. En finale, ils s’imposaient face à la paire balte Konstantinovics-UUstalu, 6-4, 7-6. L’exploit !
On retrouvait ensuite Éric Alix dans le tableau des plus de 40 ans associé à Régis Salvat, un pilier du Ping Pong Club Bastiais qui avait troqué sa petite raquette contre une plus grosse ! Après une large victoire, 6-1, 6-4, contre une paire germano-portugaise, ils devaient sortir le grand jeu en ¼ finale pour éliminer des portugais : 6-4, 7-6. Une paire balte faisait ensuite les frais de la dynamique corse, mais nos beach-tennismen insulaires ne pouvaient rien en finale contre une paire italo-japonaise : 6-2, 6-0. De sacrés résultats pour le Marana Beach Tennis, créé en juillet 2013, et véritable locomotive de la discipline en Corse.
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