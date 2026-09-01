Une montre unique pour tenter de sauver le couvent San Francescu di Niolu

Mais derrière cette création, l’enjeu est surtout celui de la sauvegarde du bâtiment et de sa remise en état pour le réouvrir au public. « Structurellement, le couvent est en danger. C’est vraiment des travaux importants qui s’imposent », alerte l’artisan. Pour lui, il ne s’agit pas seulement de préserver des murs : « Il y a aussi une part de notre histoire qui disparaîtrait avec ce couvent si on le laissait s’effondrer comme il le risque aujourd’hui. »



Un engagement pour les causes locales



Le principe de la tombola n’est pas nouveau pour Jean-Dominique Le Meur. Il y a quatre ans, il avait déjà offert une montre au profit du clocher de Pioggiula, qui avait besoin d’une nouvelle cloche. La montre, estimée à environ 3 000 euros, avait finalement permis de récolter 8 500 euros à-travers une tombola.



Un résultat qui illustre, selon lui, l’intérêt de mettre une création en jeu plutôt que de simplement la vendre. « On a vraiment quasiment triplé la valeur initiale de la pièce », souligne-t-il. Un effet de levier qu’il espère retrouver cette fois encore, alors que les besoins du couvent sont particulièrement importants.



Une autre opération avait ensuite été menée au profit de la SNSM de Porto-Vecchio. « J’essaye d’apporter ma petite contribution, à mon petit niveau, pour aider les causes qui me tiennent à cœur », résume l’horloger.