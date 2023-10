A Solenzara, un jeune Corse fabrique des montres de luxe

Rien ne prédestinait Jean-Dominique Lemeur, jeune corse originaire de Solenzara, à mettre un jour son nez dans les montres. Rien, si ce n'est cette anecdote : "Je devais avoir trois ou quatre ans et je faisais des petites voitures en pâte à modeler. Je passais mon après-midi à faire une petite voiture. J'arrivais tout content pour la montrer à mes parents et c'était une espèce de patate, avec quatre roues collées sur les côtés. Mes parents commençaient limite à s'inquiéter, se disant que le gosse a passé la journée à faire ça, c'est un peu moyen ces pommes de terre... Et puis un jour, ma mère m'a raconté qu'elle avait marché sur une de ces voitures qui traînaient par terre. Et elle a vu qu'à l'intérieur, il y avait les sièges, le petit volant, le levier de vitesses, le frein à main... Pour moi, c'était évident que tout ça, c'était dedans."



Très vite, son entourage comprend que le petit garçon apprécie la minutie. "Jean-Do" attendra d'avoir 11 ans pour comprendre au service de quoi il compte mettre ce talent très précis : "Un jour, j'ai vu une montre de luxe. Je ne comprenais pas pourquoi elle coûtait si cher. On m'a dit qu'elle n'avait pas de pile. Pour moi, c'était impossible et c'est comme ça que je m'y suis intéressé."



Tic tac, tic tac... Jean-Dominique Lemeur palpite au rythme du temps qui passe, se passionne pour "la précision du mécanisme horloger". Il décroche un Bac STI en électronique à Bastia, puis à 17 ans, s'envole pour Neufchâtel en Suisse. Comme une évidence : "Demain, si on veut apprendre l'anglais, on part en Angleterre. Et quand on veut apprendre l'horlogerie, on part en Suisse." Il y décroche un Master en conservation-restauration d'objets scientifiques, techniques et horlogers. Complète sa formation en France, à Besançon, ville également réputée pour savoir mettre les pendules à l'heure.



À la fin de son apprentissage, Jean-Dominique Le Meur en est certain, il fera carrière en Suisse, loin de sa Corse natale. Il signe dans la foulée un contrat dans un grand groupe horloger. "C'était du consulting et je devais former des gens à utiliser une solution qui permette de révéler des traces de restauration par microsoudures laser. En effet, beaucoup de vendeurs peu scrupuleux maquillent des montres en les restaurant, faisant croire qu'elles ont passé soixante ans dans un tiroir pour décupler leur valeur à la revente." Dans le cadre de ses études, le Solenzarais était parvenu à mettre au point une solution de révélation métallographique qui faisait apparaître des tâches si la montre avait été restaurée. Il était donc parti pour former des professionnels à utiliser son invention. Son destin semblait tout tracé, mais un événement va en changer le cours.



Le Covid le bloque à Solenzara...



Hiver 2019. Jean-Dominique Lemeur rentre chez lui à Solenzara, pour les fêtes de fin d'année. Le Covid le bloque au village. "On ne savait pas combien de temps allait durer le confinement." Son contrat est en suspens, alors le jeune homme se lance dans la fabrication d'une montre. Il dessine un cadran, sélectionne un mouvement, une carrure et des aiguilles sur catalogue. "Cette montre, elle n'était destinée qu'à plaire au DRH (de son futur employeur) !" Mais de cadran en aiguille, il se prend au jeu, fabrique 80 pièces. "À la fin de l'année, je me suis retrouvé avec une enveloppe de 60 000 euros de chiffre d'affaires devant moi et là, j'ai pris la décision de tout réinvestir. Je me suis dit qu'il y avait potentiellement une demande pour de l'horlogerie fattu in Corsica et je me suis lancé dans la création de ma marque."