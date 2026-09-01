Rugby - Sébastien Rizza: "La Ligue Corse est importante pour la Ligue Sud"

- Comment sont les liens entre la Ligue Sud et la Ligue Corse ?

- Ils sont actuellement très bons. et les relations sont meilleures avec l'arrivée de la nouvelle équipe, car nous avions des problèmes de dialogue avec l'équipe précédente. Désormais nous travaillons efficacement ensemble, sur nos compétitions communes qui sont véritablement historiques. Je me souviens d'être venu en Corse en tant qu'arbitre dans les années 90 et c'était déjà des rencontres qui dataient. Par conséquent, ce lien il convient de le conserver pour les deux ligues .

- Si on veut être un tantinet provocateur, on dirait que la Ligue Sud est une "grosse" Ligue qui n'a pas vraiment besoin de la Ligue Corse ?

- On a besoin de la Ligue Corse pour constituer des poules denses au sein des championnats territoriaux avec les clubs corses qui sont quand même au nombre de cinq. C'est important que ces clubs soient présents pour consolider nos compétitions. Nous ne pouvons pas nous passer de ces clubs

- Quel est le regard de la Ligue Sud sur le Rugby corse ?

- Un regard bienveillant, nous avons un directeur technique de Ligue, Pierre Leroy, qui nous est commun. Cela nous permet de tisser des liens intéressants. Je prends comme exemple, le tournoi que l'on fait avec les Italiens pour les U16. Depuis l'année dernière la sélection corse est venue nous rejoindre . Ce tournoi au départ triangulaire, on le fait désormais à quatre avec le Piémont, la Ligurie, la Ligue Sud et la Corse. Je trouve que cela est un bien pour le développement de tous.

- Ces relations sont surtout placées sous l'angle de la construction ?

- Nous sommes régulièrement en contact avec les élus insulaires. J'ai tenu à ce que les élus corses soient présents dans les commissions régaliennes de la Ligue Sud, que ce soit la commission de discipline, des règlements, des litiges.; C'est comme cela que l'on avance et que l'on peut construire des choses communes sur des bases solides

- Sébastien Rizza en tant que président de la Ligue Sud, que pouvez-vous souhaiter au Rugby corse ?

- Qu'il continue à se développer. Il y a aujourd'hui une dynamique. Dume Marcellesi nous dit qu'il y a une augmentation du nombre de licenciés et c'est aussi quelque chose d'important pour la Corse que de mailler son territoire. On sait combien cela est important car on sait que les trajets insulaires ne sont pas évidents du tout