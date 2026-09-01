Corte : une motarde blessée dans un accident de la circulation
Léana Serve le Jeudi 24 Septembre 2026 à 18:40
Un accident de la circulation s’est produit ce jeudi peu après 11h sur la RT 20, à la sortie sud de Corte. Selon le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse, une moto et une voiture sont rentrés en collision à forte cinétique. La conductrice de la moto, âgée d'une quarantaine d'années, a été prise en charge par les pompiers de Corte et évacuée vers le centre hospitalier en urgence relative.