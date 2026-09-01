Logement social : à Ajaccio, Per Campà In Pace remet un premier chèque de 3 600 euros

Un chèque pour remettre un logement sur le marché. Ce jeudi 24 septembre, à l’évêché d’Ajaccio, l’association Per Campà In Pace a remis 3 600 euros à l’Office public de l’habitat (OPH) de la CAPA. Une somme qui correspond presque exactement au montant des travaux nécessaires pour réhabiliter un T3 de 69 m², situé résidence Alzo di Leva à Ajaccio : 3 679 euros. Aujourd’hui vacant, le logement pourra, une fois rénové, être attribué à une famille.



Ce premier don concrétise la convention signée en février dernier entre Per Campà In Pace, présidée par le cardinal François-Xavier Bustillo, et l’OPH. L’association s’est engagée à collecter jusqu’à 50 000 euros pour participer à la rénovation de logements vacants identifiés par l’office.



Une initiative qui prend une résonance particulière dans un territoire où l’accès au logement social reste difficile. La Corse compte environ 45 logements sociaux pour 1 000 habitants, contre 80 en moyenne en France. Sur le pays ajaccien, l’OPH recense plus de 3 000 demandes pour un parc d’environ 2 400 logements répartis sur 24 communes.



« Chaque logement remis sur le marché sera une petite victoire »



Pour Antoine Ortoli, président de l’OPH de la CAPA, l’intérêt de cette démarche est avant tout concret : « À travers cette démarche, ce sont des familles que nous pourrons reloger ». Et le T3 d’Alzo di Leva n’est que le premier d’une série de logements ciblés. Trois autres ont déjà été identifiés : un T4 à Bonifacio, un T3 à Pietralba, à Ajaccio, et un T4 à Coggia. « Chaque logement qu’on arrivera à remettre sur le marché sera une petite victoire », estime Antoine Ortoli.



Pour répondre à la pénurie, l’office ne mise pas uniquement sur la construction. Rénovation du parc existant, mais aussi transformation de locaux en logements font partie des pistes envisagées. « Aujourd’hui, le logement est la priorité des Ajacciens et de tous », rappelle le président de l’OPH.